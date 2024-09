Con trai Chester Bennington phản đối giọng ca mới của Linkin Park

Con trai ca sĩ Chester Bennington phản đối Emily Armstrong thay vị trí bố anh trong ban nhạc vì người này ủng hộ tội phạm cưỡng hiếp.

Trên Instagram ngày 9/9, Jaime Bennington cho rằng rapper Mike Shinoda - thành viên, người đồng sáng lập ban nhạc Linkin Park - phụ lòng tin của fan khi để Emily Armstrong hát chính. Jaime cho biết người hâm mộ chấp nhận kế hoạch "tái tạo Linkin Park" nhưng không ủng hộ giọng ca mới do cô dính dáng giáo phái Scientology, đứng về phía diễn viên Danny Masterson - người bị kết án ít nhất 30 năm tù với tội danh cưỡng hiếp phụ nữ năm 2023.

Con trai Chester Bennington và ca sĩ Emily Armstrong. Ảnh: Instagram Jaime Bennington/ AP

Cũng trong bài viết, con trai Bennington chỉ trích Shinoda "âm thầm xóa bỏ cuộc đời và di sản của bố" trong tháng thế giới phòng chống tự tử (tháng 9). Theo Jaime, rapper 47 tuổi đã "từ chối hiểu" việc chiêu mộ Emily Armstrong tác động tiêu cực đến gia đình Bennington, người hâm mộ và các nạn nhân của Danny Masterson.

Jaime Bennington viết: "Những gì Shinoda đã làm không phải thứ để người hâm mộ phải thích nghi. Ông đã phản bội lòng tin của fan lâu năm và người ủng hộ nhóm, trong đó có tôi". Cuối cùng anh kết luận cộng sự cũ của bố hiện là người "lú lẫn và thờ ơ".

Linkin Park thông báo tái xuất với hai gương mặt mới - Emily Armstrong và Colin Brittain - hôm 5/9, đồng thời giới thiệu album From Zero dự kiến ra mắt tháng 11. Tuy nhiên, cộng đồng fan không hài lòng sự gia nhập của Emily Armstrong do quá khứ của cô, theo Variety. Trên diễn đàn Discord, Mike Shinoda nói hiểu suy nghĩ và sự tức giận của người hâm mộ.

Trong khi đó, Emily Armstrong làm rõ mối quan hệ với Masterson, khẳng định cô không ủng hộ sai phạm của bạn cũ. Cô viết trên Instagram story ngày 6/9: "Nhiều năm trước, tôi nhận yêu cầu hỗ trợ một người tôi xem là bạn (Danny Masterson) trước tòa, có mặt tại phiên điều trần với tư cách người làm chứng. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình không nên làm điều này. Nói một cách rõ ràng nhất có thể: Tôi không dung túng hành vi lạm dụng hoặc bạo lực phụ nữ và tôi đồng cảm với các nạn nhân".

Đội hình mới của Linkin Park. Từ trái qua: Phoenix, Brad Delson, Joe Hahn, Emily Armstrong, Colin Brittain và Mike Shinoda. Ảnh: Warner Bros. Records

Nối tiếp những tranh cãi xoay quanh thành viên mới, guitarist của ban nhạc - Brad Delson - không tham gia chuyến lưu diễn thế giới sắp tới. Trong bài đăng Instagram ngày 7/9, nghệ sĩ cho biết một tay chơi guitar tên Alex sẽ thay vị trí của anh trong concert.

Trước sự vắng mặt của Delson, hầu hết người hâm mộ thất vọng, cho rằng Linkin Park mất dần bản sắc. Một số người nói đây là lỗi của Emily Armstrong, đề nghị đổi tên ban nhạc. Một tài khoản viết: "Linkin Park đã chết cùng Chester. Nếu các bạn muốn đem một người đầy rắc rối như vậy vào đội, hãy lấy tên nhóm mới. Đừng kéo di sản của Linkin Park đi xuống".

Guitarist Brad Delson. Ảnh: Film Magic

Linkin Park thành lập vào năm 1996, đã ra mắt bảy album. Meteora - đĩa nhạc thứ hai phát hành năm 2003 - bán được 27 triệu bản trên toàn thế giới. Sản phẩm gần nhất của nhóm là One More Light phát hành vào tháng 5/2017. Hai tháng sau, giọng ca chính Chester Bennington qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles. Sự ra đi của Bennington ở tuổi 41 khiến các thành viên, nhiều sao quốc tế và cộng đồng người hâm mộ bàng hoàng.

Trước khi gia nhập Linkin Park, Emily Armstrong thành lập ban nhạc Dead Sara và hoạt động với nhóm trong những năm 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 15, được nhiều người khen giọng hát có thể sánh ngang huyền thoại rock n roll Janis Joplin. Về Colin Brittain, anh là nhà sản xuất âm nhạc Mỹ từng làm việc với nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc. Hiện không có nhiều thông tin về Brittain. Cả hai cùng sinh năm 1986.

MV "The Emptiness Machine" của Linkin Park MV "The Emptiness Machine" có sự tham gia của hai thành viên mới, ra mắt ngày 5/9. Video:YouTube Linkin Park

Phương Thảo (theo Variety)