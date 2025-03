Con trai ca sĩ nhóm Backstreet Boys thi American Idol

MỹBaylee - 23 tuổi, con trai của Brian Littrell nhóm Backstreet Boys - gây chú ý với màn song ca cùng bố tại vòng thử giọng American Idol.

Con trai Brian Litrell hát tại audition American Idol Phần dự thi của Baylee Littrell tại vòng loại đầu tiên của cuộc thi. Video: American Idol

Ở tập đầu tiên của American Idol ngày 9/3, Baylee gây bất ngờ khi tiết lộ là con trai của Brian Littrell sau khi ca sĩ Carrie Underwood - một trong ba giám khảo cùng Luke Bryan, Lionel Richie - nói anh trông quen mắt. Trước đó, Baylee chỉ giới thiệu tên tuổi và quê quán, không nhắc đến bố. Sau màn công khai danh tính, Baylee thể hiện bài hát tự sáng tác mang tên Waiting On Myself To Die, được đánh giá cao.

Khi phần thi kết thúc, Luke Bryan hỏi Baylee hai bố con từng hát cùng nhau chưa. Anh trả lời bằng cách mời bố vào trường quay để hát lại ca khúc. Tiết mục của cả hai nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo. Carrie Underwood nhận xét Baylee không bị lu mờ, giữ vững phong độ khi biểu diễn cùng người bố siêu sao. Danh ca Lionel Richie cho rằng sự nghiệp của anh sẽ tiến xa hơn nữa. Sau khi ba nghệ sĩ đồng ý để Baylee vào vòng sau, Brian Littrell nói "sẽ khóc" vì xúc động.

Thành viên Backstreet Boys hát cùng con trai tại American Idol Tiết mục song ca của Brian Littrell, 50 tuổi, và con trai tại American Idol mùa 23. Video: American Idol

Trong phần phỏng vấn, ca sĩ cho biết anh và vợ - diễn viên Leighanne Wallace - rất tự hào về con. "Nhiều người nghĩ việc được trưởng thành trong ngành giải trí là một đặc quyền nhưng theo tôi, điều này không dễ dàng. Tôi thường nói với mọi người rằng thằng bé giỏi hơn mình gấp 10 lần", anh nói thêm.

Về phía Baylee, anh thừa nhận thành công của bố vừa là nguồn cảm hứng, vừa là áp lực khi theo đuổi con đường nghệ thuật. "Nối gót bố tôi là việc đáng sợ vì với tôi, sự nghiệp của ông là một trong những điều phi thường nhất lịch sử âm nhạc. Không ai có thể sánh bằng", thí sinh cho biết.

Màn song ca được nhiều người yêu thích, đạt gần một triệu lượt xem trên YouTube và hơn bốn triệu views từ Instagram. Phần lớn người xem nhận xét Baylee đẹp trai giống Brian, cư xử khiêm tốn dù có bố mẹ là nghệ sĩ. Họ cũng khen vợ chồng ca sĩ dạy con tốt, cho rằng anh sẽ sớm gặt hái thành công.

Một số tài khoản bình luận: "Tôi thích cách Brian cố gắng không lấn át con trai khi hát cùng nhau, để cậu tận hưởng khoảnh khắc quý giá này trọn vẹn", "Thật tốt khi thấy người nổi tiếng như Brian dành thời gian vun đắp tình cảm với con cái, nhất là khi cả hai gắn kết nhau trong âm nhạc".

Gia đình ca sĩ Brian Littrell. Ảnh: Instagram Baylee Littrell

Brian Littrell sinh năm 1975, là một trong năm mảnh ghép của Backstreet Boys, ra mắt năm 1993. Bên cạnh hoạt động với ban nhạc, ca sĩ phát hành album solo Welcome Home (2006) và đóng phim. Năm 2000, anh kết hôn diễn viên Leighanne Wallace năm 2000, luôn xem vợ là "hậu phương vững chắc" suốt hơn 20 năm bên nhau.

Baylee Littrell sinh năm 2002, là con trai duy nhất của vợ chồng Brian. Từ nhỏ, anh theo chân bố trong nhiều chuyến lưu diễn cùng ban nhạc, hát mở đầu show diễn của nhóm năm 10 tuổi. Đến năm 2019, anh tham gia 42 buổi biểu diễn của Backstreet Boys với tư cách ca sĩ mở màn, theo People. Tháng 11/2019, anh giới thiệu album đầu tay thể loại nhạc đồng quê. Brian Littrell trực tiếp hướng dẫn con trai trong nghề, còn Leighanne Wallace làm quản lý. Bên cạnh ca hát, anh cũng thử sức ở lĩnh vực kịch Broadway.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ với mùa đầu tiên năm 2002. Hiện chương trình ở mùa 23, được phát sóng trên kênh ABC từ ngày 9/3. Ba ca sĩ Carrie Underwood, Luke Bryan và Lionel Richie giữ ghế giám khảo.

Phương Thảo