Con trai bị buộc tội giết vợ chồng đạo diễn Rob Reiner

MỹNick Reiner - 32 tuổi, con trai đạo diễn "When Harry Met Sally" Rob Reiner - bị buộc tội giết người cấp độ một.

Theo Variety ngày 17/12, văn phòng công tố Los Angeles truy tố Nick Reine với tội danh giết người cấp độ một kèm tình tiết tăng nặng. Anh vướng thêm cáo buộc dùng dao làm hung khí nguy hiểm.

Trong buổi họp báo, công tố viên Nathan Hochman nhận định Nick Reiner có thể đối mặt mức án tối đa là tù chung thân không được ân xá hoặc tử hình. Ông Hochman cũng cho biết Nick giết cha mẹ vào rạng sáng 14/12. Hiện các nhân viên điều tra chưa thể xác nhận chính xác thời gian tử vong của hai nạn nhân, tiếp tục chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Nick Reiner - con trai thứ hai của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner. Ảnh: Reuters

Nick Reiner bị giam tại nhà tù Twin Towers. Phía cảnh sát cho biết Nick bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi thực hiện tội ác với đạo diễn Rob Reiner và vợ ông - nhà sản xuất Michele Singer - tại nhà riêng của họ ở Brentwood, California. Vài giờ sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ anh tại khu vực gần khuôn viên đại học Nam California, cách Brentwood khoảng 20 km.

Theo kế hoạch, Nick có buổi hầu tòa đầu tiên vào ngày 16/12, nhưng luật sư biện hộ thông báo anh chưa được kiểm tra sức khỏe nên không thể tham gia.

Ông bà Rob Reiner - Michele Singer tại sự kiện năm 2019. Ảnh: WireImage

Vụ sát hại vợ chồng Rob Reiner gây chấn động Hollywood vì ông là một trong những đạo diễn kỳ cựu. Hôm 13/12, có người nói thấy Nick cãi nhau với cha tại tiệc Giáng sinh ở nhà danh hài Conan O'Brien. Mẹ của anh cũng có mặt ở đó. Theo một người bạn của nhà Reiner, Nick sống tại khu đất của gia đình trước khi gây án. Gần đây, bà Michele lo lắng tình trạng sức khỏe tinh thần của con trai.

Biệt thự của đạo diễn Reiner - nơi tìm thấy thi thể của vợ chồng ông. Ảnh: Reuters

Nick Reiner sinh năm 1993, là con thứ hai của đạo diễn Rob Reiner, ngoài ra, anh còn một anh trai và một em gái. Cuộc đời anh gắn liền những chuỗi ngày nghiện ngập từ thời thiếu niên. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 23 tuổi, Nick cho biết ra vào trại cai nghiện khoảng 17 lần, nhiều lần sống vô gia cư do từ chối trở lại nơi điều trị.

Mối quan hệ của hai bố con cũng phức tạp. Nick từng nói cha con anh không có nhiều gắn bó khi anh còn nhỏ. Anh chỉ cảm thấy gần gũi với bố khi biết hai người có điểm chung trong việc làm phim. Năm 2015, Nick đồng biên kịch bộ phim Being Charlie (2016) dựa trên cuộc đời nghiện ngập của anh và những trăn trở giữa anh và bố. Rob Reiner làm đạo diễn dự án này.

Rob Reiner sinh năm 1947, là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Mỹ. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ ông là ca sĩ Estelle Reiner, còn bố là huyền thoại phim hài Mỹ, Carl Reiner. Khi còn trẻ, ông thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nhưng không hợp, sau đó chuyển sang nghề đạo diễn và gặt hái nhiều thành công. Một số bộ phim của ông nhận đề cử Oscar như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987).

Ngoài phim ảnh, ông là nhà hoạt động xã hội, ủng hộ các khuynh hướng cấp tiến và đảng Dân chủ. Ông là nhà đồng sáng lập Tổ chức vì Quyền Bình đẳng Mỹ (American Foundation for Equal Rights), tổ chức nhiều hoạt động tác động đến một số dự luật Mỹ. Năm 1989, ông kết hôn bà Michele Singer. Trước đó, ông có cuộc hôn nhân dài 10 năm với diễn viên Penny Marshall, nhận con riêng của bà - diễn viên Tracy Reiner - làm con nuôi. Ông và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp đến khi bà qua đời năm 2018.

Đạo diễn Rob Reiner nói lý do đổi cái kết 'When Harry met Sally' Ông Rob Reiner nói lý do đổi cái kết "When Harry Met Sally" sau khi gặp vợ. Video: CNN

Phương Thảo (theo Guardian, Variety, People)