Con trai bầu Đức lần đầu đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức, đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương giá trị hơn 437 tỷ đồng.

Theo thông báo ngày 12/8, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Hiện ông Nam chưa sở hữu cổ phiếu nào của công ty. Nếu giao dịch hoàn tất, ông sẽ sở hữu 2,55% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Kết thúc phiên 12/8, mỗi cổ phiếu HAG ở ngưỡng 16.200 đồng. Với mức giá này, ông Nam cần chi khoảng 437 tỷ đồng để mua số cổ phiếu mong muốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8 đến 13/9, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện bầu Đức nắm 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 31,2% vốn, trị giá hơn 5.300 tỷ đồng. Ông Đức có 3 người con, trong đó bà Đoàn Hoàng Anh - con gái cả - sở hữu 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn.

Theo báo cáo tài chính quý II, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu thuần 2.329 tỷ đồng, lãi sau thuế 510 tỷ. Mức này tăng lần lượt hơn 50% và 88% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, HAG có doanh thu 3.709 tỷ đồng, lãi 870 tỷ, tăng 34% và 74%. Nhờ đó tính đến 30/6, doanh nghiệp lần đầu thoát lỗ lũy kế sau 4,5 năm, với 400 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Bầu Đức cho biết doanh thu sầu riêng sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm, dự kiến giúp tăng trưởng mạnh và công ty đang xem xét nâng kế hoạch lợi nhuận lên 1.500 tỷ đồng. HAG dự kiến đầu tư trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm từ tháng 7 nhằm đa dạng sản phẩm, tăng giá trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

