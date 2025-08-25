Con trai bầu Đức đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, tương đương giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Theo thông báo ngày 25/8 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, giao dịch dự kiến diễn ra từ 28/8 đến 12/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, ông Nam sẽ nâng sở hữu tại công ty lên 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn điều lệ. Trước đó, ông đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu, tương đương 2,55% vốn.

Hiện ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - nắm gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 28,84% vốn, trị giá hơn 4.900 tỷ đồng. Con gái cả của ông, bà Đoàn Hoàng Anh, sở hữu khoảng 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn.

Từ ngày 26/8, cổ phiếu HAG sẽ chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Điều này đồng nghĩa mã HAG sẽ được cấp margin (giao dịch ký quỹ) trở lại từ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, giúp tăng tính thanh khoản và thu hút thêm nhà đầu tư. Trước đó, mã này bị cảnh báo từ tháng 10/2022 do lỗ lũy kế.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm, công ty ghi nhận 3.709 tỷ đồng doanh thu và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 34% và 73% so với cùng kỳ. Riêng quý II, công ty lãi 510 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ so với đầu năm, chủ yếu nhờ các khoản phải thu ngắn hạn gần 9.900 tỷ đồng và cho vay bên liên quan hơn 3.700 tỷ. Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ giảm mạnh từ 3.105 tỷ cuối 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng sau khi được chuyển nhượng cho nhóm nhà đầu tư mới.

Thi Hà