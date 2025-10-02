Con trai 17 tuổi của nghệ sĩ Trần Lực

Trần Tú (tên thân mật là Bờm) có vai điện ảnh đầu tay trong phim Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Anh vào vai Tiến - chàng trai mồ côi bố mẹ từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó, sống nương tựa vào bà nội (nghệ sĩ Thanh Hoa). Nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình chững chạc của Trần Tú so với lúc tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014.
Trần Tú cho biết lần đầu đọc kịch bản, anh ấn tượng câu chuyện trưởng thành của Tiến, thấy có nhiều nét đồng điệu với bản thân. "Điều tôi thích ở nhân vật là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống, tình thương dành cho người thân", diễn viên nói.
Trần Tú bên người mẫu Nàng Mơ - đóng vai nữ chính, em họ của Tiến. Anh thừa hưởng đam mê diễn xuất của bố, song đến nay mới đủ tự tin đảm nhận một vai diễn nhờ gia đình động viên. Trần Lực tư vấn cho con trai kinh nghiệm nhập vai, lấy cảm xúc trong những cảnh nặng về tâm lý.
Với tác phẩm đầu tay, anh hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn. "Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố hết sức mình để xem làm được đến đâu", anh cho biết.
Trần Tú cùng bố và nghệ sĩ Xuân Bắc trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Video: VTV
Trần Tú năm 16 tuổi qua ống kính của bố. Khi đạo diễn đăng tải một số khoảnh khắc bên con, nhiều bạn bè của anh đều nhận xét con trai giống anh lúc đóng phim Sẽ đến một tình yêu (1983) của đạo diễn Phạm văn Khoa.
Nghệ sĩ cho biết ở tuổi 17, Trần Tú giống bố thời trẻ ở tính cách "hay cãi phụ huynh", nhưng học giỏi hơn, thường dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp.
Bố con Trần Lực lúc tham gia show truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế (trái) và hiện tại.
Trần Lực, 62 tuổi, sinh tại Hải Phòng, cha mẹ là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành của nghệ thuật hát chèo và văn học. Anh từng học đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tu nghiệp ở Bulgaria. Vẻ lãng tử, thư sinh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Thập niên 1990, anh ghi dấu ấn với các phim Anh chỉ có mình em, Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi. Năm 2022, anh gây chú ý khi đóng phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) - vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên.
Năm 2023, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, có bốn người con, ba trai và một gái.
Trần Lực đàn guitar hát Nàng thơ (Hoàng Dũng) cùng con trai năm 2022. Video: Nhân vật cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp