Con trai 14 tuổi cao gần 1,8 m của Thu Trang

Diễn viên nói biết ơn khi những năm gần đây, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, sự nghiệp phát triển. Cô may mắn có chồng làm điểm tựa trong nghề suốt 15 năm gắn bó.



"Bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn, tôi đều hỏi ý kiến anh. Anh tôn trọng quan điểm của tôi, thường tư vấn nhưng luôn chốt bằng câu: Quyết định là ở em", Thu Trang cho biết.