Con trai 14 tuổi cao gần 1,8 m của Thu Trang

Hôm 23/1, gia đình Thu Trang thực hiện bộ ảnh mừng Tết Bính Ngọ. Nhiều đồng nghiệp nói bất ngờ khi Andy cao vượt Tiến Luật, ngoại hình chững chạc, thừa hưởng nét đẹp của bố lẫn mẹ.
Thu Trang nói ở tuổi dậy thì, con trai cô trầm tính hơn, thích ở một mình. Dù vậy, diễn viên yên tâm khi Andy ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. "Con không còn hoạt bát, nói nhiều như lúc nhỏ, nhưng vẫn là một cậu bé tình cảm, hiểu chuyện", Thu Trang cho biết.
Thu Trang quay video hài cùng con trai. Video: Nhân vật cung cấp
Thu Trang hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Cô tự hào con trai tiếp thu nhanh, thích học ngoại ngữ, biết chơi nhiều môn thể thao.
Vợ chồng cô giới thiệu con với người quen tại tiệc kỷ niệm 14 năm kết hôn, tháng 11/2025. Họ chọn cách làm bạn để gần gũi thay vì kiểm soát con. Mỗi khi đưa Andy đến trường, vợ chồng diễn viên tranh thủ trò chuyện đủ đề tài, giúp con dần hình thành quan điểm sống.
Gia đình diễn viên diện đồ đồng điệu khi đi du lịch tháng 8/2025. Ở nhà, Thu Trang thường gọi con là "kép nhí", trêu chồng là "kép già".
Andy lúc bốn tuổi. Cậu dạn dĩ từ bé nhờ thường được bố mẹ đưa đi dự sự kiện, tiếp xúc với ống kính.
Khi con còn nhỏ, vợ chồng diễn viên thường bận rộn với lịch ghi hình từ sáng đến khuya, phải nhờ ông bà nội chăm sóc. Họ cố gắng bù đắp bằng cách tranh thủ đưa Andy đi học, cuối tuần dẫn bé đi chơi.
Gia đình diễn viên dịp Tết 2024. Thu Trang cho biết cả nhà cô có thói quen chụp ảnh mỗi dịp đầu năm mới để lưu lại kỷ niệm.
Diễn viên nói biết ơn khi những năm gần đây, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, sự nghiệp phát triển. Cô may mắn có chồng làm điểm tựa trong nghề suốt 15 năm gắn bó.
"Bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn, tôi đều hỏi ý kiến anh. Anh tôn trọng quan điểm của tôi, thường tư vấn nhưng luôn chốt bằng câu: Quyết định là ở em", Thu Trang cho biết.
Thu Trang đoạt danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Cánh Diều, giữa tháng 1 tại Hà Nội. Cô 42 tuổi, bắt đầu nghề diễn trên sân khấu hài. Sau thời gian đóng phim truyền hình, cô tham gia nhiều phim điện ảnh như Để Mai tính 2 (2014), Trúng số (2015), Em là bà nội của anh (2015). Những năm gần đây, cô chuyển hướng sản xuất web-drama, phim chiếu rạp, với Thập tam muội, Chuyện xóm tui, Nghề siêu dễ.
Các phim cô tham gia đạt thành công phòng vé, như Tiệc trăng máu (năm 2020) thu về hơn 175 tỷ đồng, từng vào top 5 doanh thu phim Việt. Nụ hôn bạc tỷ - phim đầu tay Thu Trang đạo diễn - thắng lớn dịp Tết Ất Tỵ với doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Cô kết hôn diễn viên Tiến Luật năm 2011, có một con trai.
Hậu trường Thu Trang, Thái Hòa đóng cha con trong phim Con Nhót mót chồng (2023). Video: Đoàn phim cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp