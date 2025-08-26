Học sinh trường tư có được miễn học phí năm học 2025-2026?

Tôi nghe nhiều người nói bắt đầu từ năm học 2025-2026, học sinh cấp trung học phổ thông sẽ được miễn học phí.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi vẫn chưa thấy có văn bản pháp luật chính thức nào quy định rõ ràng về vấn đề này. Vì vậy, tôi muốn được làm rõ một số điểm sau:

Thứ nhất, chính sách miễn học phí này có thực sự được áp dụng từ năm học 2025 - 2026 hay không, và nếu có thì cơ sở pháp lý cụ thể nằm ở văn bản nào?

Thứ hai, nếu chính sách miễn học phí được áp dụng thì đối tượng thụ hưởng là toàn bộ học sinh cấp 3, hay chỉ giới hạn trong học sinh đang theo học tại các trường công lập?

Thứ ba, trong trường hợp học sinh theo học tại các trường dân lập hoặc tư thục, như trường hợp của con tôi đang là học sinh lớp 11 tại một trường dân lập ở TP HCM, liệu có được áp dụng chính sách miễn học phí này hay không?

Độc giả Ngọc Anh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn