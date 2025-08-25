Con theo mẹ sau ly hôn, có được hưởng thừa kế khi cha chết?

Năm 2015, cha mẹ tôi ly hôn vì cha phát hiện mẹ ngoại tình. Cha tôi sợ hai con theo mẹ sẽ hư nên quyết tâm giành quyền nuôi con.

Lúc đó, tôi đã hiểu chuyện nên chọn ở với cha, anh trai theo mẹ và sống cùng chồng mới của mẹ. Cha không đi bước nữa, ở vậy nuôi con và thỉnh thoảng có gửi tiền cho anh tôi.

Đến năm 2023, cha bị ung thư gan, tôi có báo nhưng anh không về. Đến khi cha mất, tôi cũng báo tin nhưng anh không về chịu tang.

Mới đây, anh trai trở về và yêu cầu tôi bán căn nhà của cha để chia cho anh một nửa. Anh nói theo pháp luật thì tài sản của cha sẽ chia đều cho hai anh em (vì ông bà nội đã mất từ lâu).

Tôi xin hỏi: trường hợp anh trai theo mẹ sau khi cha mẹ ly hôn thì hiện nay có được quyền hưởng thừa kế của cha tôi hay không? Trước khi mất, cha tôi có nói căn nhà đó sẽ cho tôi ở, nhưng chỉ nói miệng, không để lại di chúc và cũng không có người làm chứng. Vậy giờ tôi phải làm sao?

Độc giả Diễm Thúy

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn