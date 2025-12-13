Cơn sốt trò chơi 'thử thách sinh tồn'

Chỉ mang theo dao rựa và chấp nhận ăn côn trùng, hàng trăm người Trung Quốc đang lao vào các cuộc thi sinh tồn khắc nghiệt để tìm kiếm giới hạn bản thân và giải thưởng 200.000 tệ.

Tại Vườn quốc gia Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), 100 thí sinh được thả vào vùng lõi rừng già. Luật chơi đơn giản nhưng tàn khốc: ai trụ lại cuối cùng sẽ giành số tiền thưởng 200.000 tệ (700 triệu đồng). Đến nay, cuộc đua mùa thứ hai chỉ còn lại 8 người.

Đó là bối cảnh thực tế của "Cúp Lạc Đà" - chương trình đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc nhờ đánh trúng tâm lý khao khát "cảm giác sống" (huorengan) của khán giả. Chán ngán những kịch bản dàn dựng hoàn hảo, người xem tìm thấy sự đồng cảm khi chứng kiến những người bình thường – từ nông dân, tiểu thương đến thợ hàn – run rẩy trong đêm lạnh hay vỡ òa khi bắt được một con bọ để ăn.

Từ trái sang phải: Huang vào ngày thứ nhất, ngày thứ năm và ngày thứ mười lăm, khi cuộc sống hoang dã dần dần bào mòn sức lực của anh. Ảnh: Sixthtone

Wang Yuxiong, chuyên gia kinh tế thể thao, lý giải: "Khi thấy một người giống hệt mình bước vào vùng hoang dã, khán giả nảy sinh khát khao thoát khỏi đô thị ngột ngạt để thử thách giới hạn. Điều mà nhiều người muốn nhưng không dám làm".

Yang Chaoqin, 29 tuổi, là điển hình của làn sóng này. Là chủ một cửa hàng ở thành phố, cô bước vào cuộc thi với bộ móng tay chải chuốt và kinh nghiệm leo núi bằng không. Nhưng rừng già không nương nhẹ với bất kỳ ai. Những đêm mưa lạnh thấu xương và cơn đau thể xác nhanh chóng vắt kiệt sức lực cô gái trẻ.

Hành trình lột xác của Yang từ một tiểu thư thành thị sang người biết ăn châu chấu, uống nước đục và trú ẩn trong hang đá đã trở thành hiện tượng mạng. Dù phải dừng bước sau 16 ngày, biệt danh "Người đẹp lạnh lùng" của cô vẫn phủ sóng khắp các diễn đàn.

Trái ngược với Yang, Huang (40 tuổi) coi cuộc thi là sự tiếp nối kỹ năng sinh tồn của người nông dân. Trong khi đối thủ loay hoay nhóm lửa, Huang dựng lều tre, rào dậu và làm cả xích đu. Nhưng ranh giới giữa thử thách và nguy hiểm rất mong manh. Dù dày dạn kinh nghiệm, Huang phải bỏ cuộc ở vị trí thứ 25 khi ngón chân bị tê cóng, dẫn đến hoại tử do nhiệt độ giảm sâu.

Nhiều thí sinh khác phải nhập viện vì suy dinh dưỡng, rối loạn điện giải hoặc chấn thương mắt. "Cơn đói khiến mọi thứ trở nên chân thực đáng sợ", thợ hàn Yang Xue chia sẻ sau khi rời giải.

Vẻ ngoài trước đây (trái) và sau 16 ngày sinh tồn trên núi ở tỉnh Hồ Nam (phải) của Yang Chaoqin, hôm 24/10. Ảnh:QQ

Sự bùng nổ của trào lưu này kéo theo nhiều hệ lụy. Hàng loạt cuộc thi "nhái" mọc lên tại Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên với quy trình lỏng lẻo. Một sự kiện ở huyện Dung Giang (Quý Châu) thu phí 1.280 tệ một người đã bị đình chỉ khẩn cấp sau cáo buộc quấy rối tình dục và gian lận thực phẩm. Nhiều giải đấu khác hoạt động chui, hoàn toàn thiếu vắng đội ngũ y tế.

Các chuyên gia cảnh báo, khi những người nghiệp dư lao vào rừng sâu chỉ vì trào lưu hoặc tiền thưởng mà thiếu sự chuẩn bị, họ đang đánh cược mạng sống của chính mình. Trên đỉnh núi Thất Tinh (Qixing) lạnh giá, 8 thí sinh cuối cùng vẫn đang bám trụ trong canh bạc mạo hiểm dưới sự theo dõi của hàng triệu người.

Nhật Minh (Theo Sixthtone)