Cơn sốt tìm bạn trai kiểu 'thợ săn'

Trung QuốcThay vì quà cáp xa xỉ, nhiều người hiện nay ưu tiên tìm đối tượng có thói quen "mang chiến lợi phẩm về tổ", từ túi bánh ở công ty đến món đồ ăn vặt ven đường.

Sau giờ làm, Wang, 22 tuổi, ở Thượng Hải thường nhận được những ly trà sữa đúng vị mình thích. Bạn trai cô không đợi ngày kỷ niệm để tặng hàng hiệu, mà chọn mang về những món đồ nhỏ nhặt nhưng đúng ý người yêu. "Đó là minh chứng cho sự thấu hiểu và tinh tế", Wang nói.

Xiao Wu, một họa sĩ truyện tranh, cũng thường khoe những món đồ bạn trai mang đến: khi là túi hạt dẻ nóng mua vội bên đường, lúc là phần bánh kẹo được phát ở văn phòng. "Tôi không thiếu những thứ đó, nhưng cảm giác được anh ấy nhớ đến khiến tôi an tâm", Wu chia sẻ.

Ảnh minh họa: Pexels

Những chàng trai như bạn trai của Wang hay Xiao Wu được gọi là "người yêu kiểu thợ săn". Thuật ngữ này đang tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn hẹn hò đất nước tỷ dân.

"Thợ săn" ở đây không mang nghĩa chiếm hữu hay coi đối phương là con mồi. Nó mô tả những người có bản năng chia sẻ với người thân yêu. Trong mắt họ, mọi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt thường ngày đều có thể trở thành quà tặng. Giá trị vật chất của chúng thường không cao, đa phần dưới 20 tệ (khoảng 70.000 đồng), thậm chí miễn phí như một chiếc lá có hình thù lạ mắt.

Điểm chung của những món quà này là sự hiện diện của đối phương trong tâm trí người tặng, ngay cả khi không ở cạnh nhau. Một chiếc gối tựa lưng cho người hay tăng ca, hay vài chiếc kẹo lấy từ tiệc công ty trở thành sợi dây kết nối tình cảm thực tế.

Lý giải xu hướng này, Xie Shize, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học thần kinh tại Đại học Chiết Giang, cho rằng hành vi này liên quan đến mã di truyền từ thời tiền sử. Khi đó, việc giống đực mang thức ăn về chia sẻ cho gia đình là minh chứng cho năng lực sinh tồn và sự gắn kết.

"Người sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, dù nhỏ nhất, thường tạo ra sự tin tưởng. Điều này cho thấy họ đặt lợi ích của người thân lên trên nhu cầu cá nhân", ông Xie phân tích.

"Người yêu kiểu thợ săn" được coi là bước tiến thực tế hơn của khái niệm "Chàng trai ấm áp" (Nuan nan) từng phổ biến một thập kỷ trước. Nếu "Chàng trai ấm áp" thiên về sự bao dung có phần lý tưởng hóa, thì "thợ săn" bộc lộ qua hành động cụ thể, đáp ứng nhu cầu được quan tâm trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc sụt giảm và giới trẻ ngày càng thực dụng hơn trong tình yêu. Theo nghiên cứu của iiMedia, áp lực tài chính và nỗi lo về sự ích kỷ của bạn đời là rào cản lớn khiến người trẻ ngại lập gia đình.

Khi đó, lối sống "thợ săn" trở thành một bộ lọc hiệu quả. Nhiều cô gái tuyên bố thà độc thân còn hơn gắn bó với người không biết chia sẻ. Việc tặng một món quà thiết thực được đánh giá cao hơn những lời hứa hẹn sáo rỗng. "Tặng một thứ cụ thể thiết thực hơn nói yêu 100 lần", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên nhầm lẫn sự tinh tế này với việc dùng quà nhỏ để lấp liếm sự thiếu trách nhiệm trong các vấn đề lớn hơn.

"Sự quan tâm chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên nền tảng tôn trọng và cam kết lâu dài", ông Xie Shize nói.

Thanh Thanh (The Star, SCMP)