Cơn sốt thực phẩm 'đen'

Bánh mì đen, lạp xưởng đen, bánh trung thu đen...đã và đang trở thành món ăn được nhiều khách ưa chuộng thời gian gần đây.

Thực phẩm có màu đen đang được khá nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì chúng lạ mắt và được cho rằng có dinh dưỡng cao. Để tạo màu sắc độc đáo này, nhiều cơ sở bán bánh mì đen cho biết dùng tinh bột than tre trộn với bột mì. Tinh than tre được làm từ một giống tre có tên Mosochiku và là một nguyên liệu rất gần gũi với ẩm thực của người Nhật. Chính màu đen của tinh than tre đã nhuộm sắc đen cho toàn bộ chiếc bánh mì.

Đang khá thành công với việc bán bánh mì đen ở Hạ Long, Tuấn - chủ tiệm bánh ở đây cho biết, mỗi ngày bán được 300-700 ổ, mỗi ổ có giá 25.000-45.000 đồng. Điểm lạ của bánh này là vỏ ngoài màu đem. Chúng được tạo ra từ bầu mực và tinh than tre.

Theo Tuấn, sở dĩ bánh trở thành cơ sốt ngoài sự độc đáo, lạ miệng, nhiều khách tìm đến vì hiếu kỳ. Ngoài ra, tinh than tre là một thành phần tốt cho sức khỏe nên nhiều người dùng ưa chuộng.

Bánh mì đen tại thành phố Hạ Long. Ảnh: Bamimo.

Không chỉ thành cơn sốt tại miền Bắc mà miền Nam, bánh mì đen hay còn gọi là bánh mì "bóng đêm" cũng bán chạy không kém. Chúng được nhiều cửa hàng TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu bán và được thực khách đón nhận. Tại cửa hàng bánh mì than tre của Nguyễn Minh Hiếu ở TP HCM đang bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày.

Ngoài ra, bánh trung thu đen cũng đắt khách trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Chị Hằng, chủ cơ sở bánh Trung Thu ở quận 3 cho biết, năm nay chị tung ra thị trường khoảng 3.000 bánh trung thu than tre đều được bán hết trước Tết Trung Thu 1 tuần.

Theo chị Hằng, trong các dòng sản phẩm mà cơ sở chị sản xuất, bánh trung thu đen bánh chạy nhất. Bột tinh than tre được làm từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe, có tác dụng thải những độc tố từ bên trong cơ thể ra nên dù bánh này có giá cao hơn hàng thông thường vẫn được nhiều người lựa chọn.

Bên cạnh bánh mì, bánh trung thu đen thì lạp xưởng đen Đài Loan, Hong Kong hay mì đen Hàn Quốc thời gian gần đây cũng được khách săn lùng. Tuy nhiên, loại này nhập khẩu về số lượng có hạn nên chỉ khách nào đặt trước mới có hàng.

Ngoài sản phẩm nhập khẩu, nhiều cơ sở sản xuất ở Việt Nam cũng làm lạp xưởng đen nhưng số lượng còn hạn chế. Theo một cơ sở sản xuất ở miền Tây, hiện lạp xưởng đen của họ sản xuất ra không đủ bán. Mỗi ngày chỉ làm được khoảng 10 kg nên chỉ đủ đáp ứng cho khách quen.

Kem than tre một thời tạo cơn sốt. Ảnh: Benuscream.

Cũng từng thử nghiệm làm "thực phẩm đen", ông Mai Trường Giang, chủ doanh nghiệp sở hữu chuỗi cửa hàng gồm 2 thương hiệu bánh Chewy Chewy và gà rán Otoke Chicken cho hay, trước đây ông từng bán hamburger đen tại chuỗi Oteke Chicken nhưng nay đã ngưng vì lượng bán ra thấp. Hiện nay, cửa hàng chỉ còn duy trì bán kem than tre.

Theo ông Giang, xu hướng sử dụng tinh bột than tre kết hợp với các loại bột để tạo màu độc đáo cho thực phẩm đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng cách đây vài năm, nay du nhập vào Việt Nam trở thành cơn sốt mới vì lạ.

Ngoài ra, đây cũng là nguyên liệu tốt cho sức khỏe nên được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, cũng vì chạy theo trào lưu nên vấn đề an toàn thực phẩm tại các cơ sở sử dụng tinh than tre khó kiểm soát. Nhiều cơ sở ham rẻ mua hàng trôi nổi có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ khiến sản phẩm làm ra kém chất lượng và gây tổn hại cho người tiêu dùng.

Do đó, ông cho rằng nếu ồ ạt sản xuất các sản phẩm thực phẩm đen theo trào lưu như hiện nay, người tiêu dùng sẽ nhanh nhàm chán và hoạt động kinh doanh sẽ không hiệu quả.

"Việc kinh doanh theo trào lưu sẽ khó bền vững và chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Sau quá trình cạnh tranh chỉ còn sót lại những thương hiệu lớn và cơ sở làm sản phẩm chất lượng", ông Giang nhận xét.

Thi Hà