Cơn sốt mua vàng ngày Tết ở Trung Quốc

Tết luôn là mùa mua vàng nhộn nhịp ở Trung Quốc và năm nay cơn sốt này càng nóng nhờ giới trẻ tham gia.

"Chúng tôi đón tiếp hàng chục nghìn khách tới cửa hàng mỗi ngày trong dịp Tết", Dong Ming, giám đốc bộ phận quà tặng tại Caibai Jewelry, địa điểm mua trang sức vàng nổi tiếng ở Bắc Kinh, ngày 14/2 cho biết.

Đứng cạnh quầy hàng đông khách, Dong cho hay các gia đình thường cùng nhau đi mua sắm và năm nay có nhiều khách hàng trẻ hơn.

Dữ liệu cho thấy thanh niên Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến sở hữu vàng trong những năm gần đây. Báo cáo do công ty tư vấn Mob Data công bố cho thấy mong muốn mua vàng của Thế hệ Gen Z đã tăng từ 16% năm 2016 lên 59% năm 2021. Năm 2023, các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc như Tmall và Taobao tiết lộ khách hàng mua vàng trực tuyến chủ yếu là những người sinh sau năm 1990.

Khách hàng trong tiệm vàng ở Ngân Xuyên, thủ phủ tỉnh Ninh Hạ, ngày 2/2. Ảnh: CFP

Trang sức vàng được cho là biểu tượng của thịnh vượng và tài lộc, thường được mua làm quà Tết. Người tiêu dùng năm nay chuộng trang sức hoa văn rồng để đón năm Giáp Thìn. Để thu hút người tiêu dùng trẻ, các nhãn hiệu trang sức tung ra sản phẩm giá cả phải chăng, phục vụ thị hiếu giới trẻ.

Dây chuyền, vòng tay, nhẫn và những món trang sức vàng ròng có giá từ 2.000 tệ (278 USD) tới 3.000 tệ (417 USD) được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng nhất, theo Xia Liuxia, chủ một tiệm vàng ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Xia cho hay mặt dây chuyền hình ổ khóa chạm khắc cá koi và hoa sen trong tiệm cô bán chạy nhất. Trong văn hóa Trung Quốc, cá koi và hoa sen là biểu tượng cát tường đem lại may mắn.

"Ổ khóa thiết kế tinh xảo, sử dụng kỹ thuật chạm khắc thời xưa", Xia nói. "Nhưng giá không quá cao. Rất nhiều thanh niên ưa chuộng".

Vòng tay hình rồng bày bán ở Bắc Kinh. Ảnh: CMG

Theo Hiệp hội vàng Trung Quốc, năm 2023, mức tiêu thụ vàng ở Trung Quốc đạt gần 1.090 tấn, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số trang sức vàng năm ngoái tăng gần 8% trong khi doanh số vàng miếng và xu tăng hơn 15%. Hiệp hội dự đoán người tiêu dùng dưới 25 tuổi sẽ trở thành lực lượng mua vàng chủ lực mới.

Các chuyên gia nhận định chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Trung Quốc đã góp phần đẩy mức tiêu thụ vàng tăng trưởng. Các sản phẩm có trọng lượng nhỏ phổ biến hơn vì vừa túi tiền người tiêu dùng.

Giá vàng trung bình năm 2023 là 1.940,54 USD/oz, cao hơn 8% so với năm 2022. Do giá vàng năm 2023 tăng, người tiêu dùng Trung Quốc coi mua vàng là khoản đầu tư tốt hơn so với những tài sản khác.

"Dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, người tiêu dùng trẻ đang theo đuổi tiêu dùng tiết kiệm. Họ vừa tiêu dùng nhưng mặt khác, cũng có ý thức tiết kiệm", Wang Lixin, giám đốc điều hành Hiệp hội vàng thế giới ở Trung Quốc, nói.

Dữ liệu của hiệp hội cho thấy 40% lượng vàng ở Trung Quốc được tiêu thụ tại các thành phố nhỏ. Lượng vàng tiêu thụ ở các thành phố lớn vẫn giữ nguyên, nhưng tiềm năng tăng trưởng ở các thành phố nhỏ cao hơn do phát triển kinh tế và sức mua của người dân ở những khu vực này đang gia tăng.

Hồng Hạnh (Theo CGTN)