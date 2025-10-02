Cơn sốt làm đẹp giữa đói nghèo ở Afghanistan

Nhiều người Afghanistan không đủ tiền mua lương thực nhưng vẫn vay tiền đi tiêm botox, chất làm đầy và cấy tóc.

Ngành thẩm mỹ ở Afghanistan đang phát triển mạnh sau khi đất nước kết thúc hàng thập kỷ chiến tranh, bất chấp sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền Taliban và tình trạng đói nghèo của đất nước.

Với trang thiết bị nhập khẩu từ châu Á hoặc châu Âu, khoảng 20 cơ sở thẩm mỹ ở thủ đô Kabul luôn tấp nập khách hàng tới tiêm botox, chất làm đầy môi và cấy ghép tóc.

Một khách hàng nữ tiêm chất làm đầy môi trong phòng khám thẩm mỹ ở Kabul, thủ đô Afghanistan, ngày 13/8. Ảnh: AFP

Bác sĩ nước ngoài, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, đến Kabul để đào tạo người Afghanistan. Trong phòng chờ, khách hàng có cả nam lẫn nữ, nhưng chủ yếu là phụ nữ, trang điểm đậm và mặc trang phục che kín cơ thể.

Silsila Hamidi, 25 tuổi, tốt nghiệp trường y, cho biết làn da cô bị ảnh hưởng do cuộc sống áp lực mà phụ nữ ở Afghanistan đối mặt và quyết định nâng mặt lần hai.

"Kể cả người khác không thể ngắm nhìn chúng tôi, chúng tôi vẫn ngắm nhìn được chính mình: nhìn bản thân xinh đẹp trước gương đem lại năng lượng cho chúng tôi", Hamidi nói, trước khi nằm lên bàn tiêm botox nâng phần trên gương mặt "đang bắt đầu chảy xệ".

Theo luật lệ của chính quyền Taliban, phụ nữ bị hạn chế đi làm, không được ra ngoài nếu không có người nhà là đàn ông đi cùng, không được cất tiếng nói ở ngoài đường, bị cấm tới trường đại học, công viên và phòng tập thể dục. Các tiệm làm tóc và spa phục vụ phụ nữ bị cấm, nhưng phòng khám thực hiện thủ thuật thẩm mỹ và tiêm botox thì không.

"Nếu những cơ sở đó được phép mở cửa, da của chúng tôi đã không bị thế này, chúng tôi sẽ không cần phẫu thuật", Hamidi, người từng chỉnh sửa phần dưới gương mặt ở tuổi 23, nói.

Chính quyền Taliban không trả lời yêu cầu bình luận về dịch vụ thẩm mỹ. Những người trong ngành cho rằng nó được phép vì xếp vào danh mục chữa bệnh.

Nhân viên cơ sở thẩm mỹ cho biết chính phủ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh, nhưng cảnh sát đạo đức thường xuyên kiểm tra để đảm bảo phòng khám tuân thủ luật lệ: y tá nam phục vụ bệnh nhân nam, y tá nữ phục vụ bệnh nhân nữ. Ngay cả thành viên Taliban cũng là khách hàng.

"Ở đây, việc không có tóc hoặc râu được coi là dấu hiệu của sự yếu đuối", Sajed Zadran, phó giám đốc phòng khám Negin Asia. Cơ sở quảng cáo rằng họ có thiết bị tối tân do Trung Quốc sản xuất.

Xe ôtô đỗ trước cửa một phòng khám thẩm mỹ ở Kabul ngày 31/8. Ảnh: AFP

Từ khi chính quyền Taliban ra lệnh cho nam giới nuôi râu dài ít nhất một gang tay, hoạt động cấy ghép bắt đầu phổ biến, theo Bilal Khan, đồng giám đốc phòng khám EuroAsia, nơi sắp mở cơ sở thứ hai.

"Không phải tất cả khách hàng đều giàu có, một số người vay tiền để có tóc trước đám cưới", Khan nói thêm.

Trong biệt thự 4 tầng được cải tạo thành phòng khám, bác sĩ da liễu Abdul Nassim Sadiqi cho hay họ sử dụng công nghệ tương tự các quốc gia khác. Chi phí tiêm botox là 43-87 USD, cấy ghép tóc là 260-509 USD.

Đây là số tiền lớn với nhiều người Afghanistan, nơi gần một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói, theo Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng đối với những người như Mohammed Shoaib Yarzada, chủ nhà hàng người Afghanistan ở London, chi phí này khá nhỏ vì thực hiện dịch vụ ở Anh có thể mất tới hàng nghìn bảng. Do đó, Yarzada đã tận dụng chuyến về Afghanistan lần đầu tiên sau 14 năm để cấy tóc.

"Khi tôi bước vào phòng khám, cứ như thể tôi đang ở nước ngoài, ở châu Âu", ông nói.

Để thu hút khách hàng mới, các phòng khám đua nhau quảng cáo trên mạng xã hội về dịch vụ làm da mịn màng, môi căng mọng và tóc dày.

Một khách hàng nam thực hiện liệu pháp chăm sóc da mặt chuyên sâu trong phòng khám thẩm mỹ ở Kabul ngày 13/8. Ảnh: AFP

Afghanistan, giống như phương Tây, cũng chịu ảnh hưởng của những người nổi tiếng trên mạng xã hội, theo Lucky Khaan, 29 tuổi, đồng giám đốc của phòng khám Negin Asia, nơi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mới mỗi ngày.

"Nhiều bệnh nhân đến mà không có vấn đề thực sự nhưng vẫn muốn phẫu thuật vì chịu tác động của xu hướng trên Instagram", Khaan, bác sĩ người Nga gốc Afghanistan, nói.

Ông nhắc đến thống kê của Liên Hợp Quốc về 10 triệu người Afghanistan đang sống trong cảnh đói ăn và 1/3 thiếu khả năng tiếp cận chăm sóc y tế cơ bản. "Có những người thiếu tiền mua thức ăn nhưng vẫn muốn đầu tư vào ngoại hình", bác sĩ nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)