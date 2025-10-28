Cơn sốt du lịch khám răng ở Hàn Quốc

Dù thị phần còn khiêm tốn so với phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa đang nổi lên như một thị trường ngách tăng trưởng nhanh, hút khách từ Bắc Mỹ và châu Âu nhờ chi phí hợp lý.

Sau K-beauty (làm đẹp) và K-food (ẩm thực), "K-dentistry" (nha khoa kiểu Hàn) đang là làn sóng mới thu hút du khách quốc tế. Sự quan tâm đến văn hóa đại chúng Hàn Quốc đang mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ chuyên sâu, trong đó có y tế.

Khác với các chuyến du lịch ngắn ngày, du lịch kết hợp điều trị y tế thường yêu cầu du khách lưu trú dài hơn và chi tiêu nhiều hơn, trở thành một động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Creatrip, nhà cung cấp thông tin du lịch inbound, cho thấy chi tiêu của người nước ngoài trong lĩnh vực nha khoa tại Hàn Quốc đã tăng 588% trong quý ba so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được ghi nhận rõ rệt từ các thị trường có chi phí y tế cao. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), trong năm 2024, chi tiêu của du khách châu Âu cho dịch vụ nha khoa tăng 565%, trong khi chi tiêu của người Bắc Mỹ "tăng vọt" 3.478% so với cùng kỳ.

Sự bùng nổ từ các thị trường này cũng thúc đẩy hệ thống y tế Hàn Quốc thay đổi. Số lượng phòng khám nha khoa có khả năng phục vụ bệnh nhân nước ngoài trong năm 2024 đã tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lý do chính là chất lượng dịch vụ cao và giá cả phải chăng. Ngay cả khi tính cả chi phí đi lại và lưu trú, việc điều trị nha khoa ở Hàn Quốc vẫn được cho là rẻ hơn đáng kể so với một liệu trình tương tự tại Mỹ.

Trong khi du khách từ châu Á và Mỹ vẫn là các thị trường chính, cơ sở khách hàng cũng đang đa dạng hóa thêm khách từ Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và khắp châu Âu.

Khách tham quan cơ sở vật chất của một phòng khám nha khoa ở Seoul. Ảnh: The Korea Economic Daily

Theo dữ liệu ngành công bố ngày 25/10, khoảng 12,38 triệu du khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 8, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức trước đại dịch năm 2019.

Thành công toàn cầu của bộ phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters, phát hành vào tháng 6, đã thúc đẩy người hâm mộ trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trực tiếp, bao gồm cả tẩy tế bào chết truyền thống của Hàn Quốc. Làn sóng tò mò văn hóa đã vượt ra ngoài việc thử mặc hanbok truyền thống và tham quan cung điện.

Sự ủng hộ của người nổi tiếng cũng góp phần không nhỏ. Kim Kardashian, một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới với 350 triệu người theo dõi trên Instagram, đã tới một phòng khám da liễu ở Seoul hồi tháng 8.

Bên trong phòng khám nha khoa ở Hàn Quốc. Ảnh: Cloud Hospital

Năm 2024, số lượng bệnh nhân nước ngoài được điều trị tại các phòng khám y tế ở Hàn Quốc tăng gần gấp 10 lần trong vòng 5 năm - từ khoảng 118.000 lượt vào năm 2020 lên 1,17 triệu lượt vào năm nay, theo Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc. Trong nửa đầu năm nay, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp đạt 82,6 tỷ won (60 triệu USD), gần chạm mức kỷ lục 99,5 tỷ won của cả năm ngoái.

Da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chiếm ưu thế, chiếm lần lượt 55,8% và 24,4% số lượt thăm khám y tế của người nước ngoài, tính theo giá trị hoàn thuế. Trong khi đó, nha khoa chiếm 3,9%.

Chính sách miễn thị thực gần đây cho các nhóm du khách Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm động lực này. Hàn Quốc đã miễn thị thực cho các nhóm du khách từ Trung Quốc từ 29/9 đến tháng 6/2026.

"Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của những du khách đến đặc biệt để trải nghiệm các dịch vụ thẩm mỹ và y tế của Hàn Quốc", một quan chức ngành nói, cho biết tác động của nhóm này đến kinh tế du lịch ngày càng tăng.

Hoài Anh (Theo The Korea Economic Daily)