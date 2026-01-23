Cơn sốt bánh quy kiểu Dubai ở Hàn Quốc

Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm tại tiệm bánh, thậm chí đi hiến máu, để được thưởng thức chiếc bánh quy sôcôla nhân hạt dẻ cười kiểu Dubai.

Bên ngoài nhiều tiệm bánh ở Seoul giữa thời tiết lạnh giá, nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm để mua Dujjonku, loại bánh bắt nguồn từ món sôcôla nhân hạt dẻ cười trộn sợi kadaif (sợi được làm từ bột mì ở Trung Đông) chiên giòn được gọi là sôcôla kiểu Dubai.

"Dù ban đầu tôi không quan tâm, nhưng khi nghe ai cũng nói về nó, tôi tự hỏi nó ngon đến mức nào", Nam Su-yeon, nhân viên văn phòng 28 tuổi, nói. "Sự tò mò khiến ta mua ăn thử, sau đó lại nghĩ rằng có thể ở chỗ khác ngon hơn. Thế là bạn lại tìm đến một nơi khác để thử món này lần nữa", cô nói.

Dujjonku, bánh quy kiểu Dubai, bày bán trong một tiệm bánh ở Seoul ngày 20/1. Ảnh: AFP

Lượt tìm kiếm trực tuyến cho món tráng miệng này đã tăng vọt hơn 20 lần trong ba tháng qua, theo dữ liệu từ Naver, công cụ tìm kiếm lớn nhất Hàn Quốc. Lượt tìm kiếm trên các ứng dụng giao đồ ăn tháng trước tăng 1.500 lần.

Một nhà phát triển thậm chí còn tạo ra bản đồ trực tuyến để theo dõi cơ sở nào còn hàng, khi các cửa hàng tiện lợi liên tục cháy hàng.

Jang Won-young, ca sĩ của nhóm nhạc nữ IVE, đăng ảnh môi phủ đầy bột cacao từ bánh Dujjonku, làm dấy lên xu hướng "môi Dujjonku".

"Loại bánh này chắc chắn là hiện tượng gây sốt", Hwang Jae-kyoung, một nhân viên văn phòng 34 tuổi, nói. "Đặc biệt là nhờ sự lăng xê của những người nổi tiếng".

Để làm ra chúng, thợ làm bánh đun chảy kẹo dẻo để trộn với sôcôla làm lớp vỏ, kem hạt dẻ cười trộn sợi mì kadaif làm nhân, bên ngoài phủ bột cacao. Bánh không quá ngọt, kết cấu vừa giòn vừa dẻo, nặng khoảng 50 g mỗi viên nhưng giá tới 6.500 won (4,4 USD). Tiệm bánh thường giới hạn mỗi người mua tối đa hai viên.

Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, nơi từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt người hiến máu, thậm chí đã bắt đầu cung cấp món bánh này thay cho các món ăn nhẹ thông thường. Kết quả là một số trung tâm hiến máu cho hay lượng người tham gia hiến máu đã cao gấp đôi mức bình thường.

Nhân viên tiệm bánh ở Seoul bày Dujjonku lên quầy hôm 20/1. Ảnh: AFP

Một viên bánh cung cấp tới 500 calo, khiến các chuyên gia sức khỏe lên tiếng cảnh báo. Bệnh viện Guro, Đại học Hàn Quốc, cảnh báo món tráng miệng này có thể "lập tức phá vỡ sự cân bằng trao đổi chất của cơ thể" và "đe dọa sức khỏe tổng thể, ngoài việc tăng cân".

Cơn sốt cũng khiến giá nguyên liệu thô tăng vọt, một kg hạt dẻ cười chưa bóc vỏ đã tăng giá gấp 4 lần so với tháng trước. Giá của sợi mì kadaif cũng tăng gấp đôi. Các nhà hàng sushi và nhà hàng truyền thống Hàn Quốc cũng bắt đầu kinh doanh món tráng miệng này.

Xu hướng này dường như cũng lan sang nước láng giềng Trung Quốc, với hashtag "dubaichocolate" thu hút hơn 329 triệu lượt xem trên Xiaohongshu, nền tảng giống Instagram.

Hồng Hạnh (Theo AFP)