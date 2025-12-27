Cơn sốt ăn thịt gấu ở Nhật

Nhu cầu thưởng thức thịt gấu bùng nổ ở Nhật, khi nguồn cung tăng lên do chiến dịch săn bắn những con gấu tấn công người.

Từ khi Nhật Bản ghi nhận số vụ gấu tấn công gây chết người gia tăng đột biến, ông Koji Suzuki rất vất vả mới đáp ứng kịp nhu cầu ăn thịt gấu của thực khách tại nhà hàng ở thành phố Chichibu, gần Tokyo.

Thịt gấu trong nhà hàng của ông thường được nướng đá hoặc nấu lẩu ăn cùng rau củ. Ông cũng phục vụ thịt nai và lợn rừng, nhưng thịt gấu bắt đầu được sử dụng nhiều sau khi thông tin gấu đột nhập nhà dân, đi lang thang gần trường học hay làm náo loạn siêu thị, xuất hiện dày đặc trên truyền hình và báo chí suốt nhiều tháng.

Thực khách dùng lẩu thịt gấu trong nhà hàng của ông Koji Suzuki ở thành phố núi Chichibu ngày 12/12. Ảnh: AFP

"Khi tin tức về gấu ngày càng nhiều, lượng khách hàng muốn ăn thịt gấu tăng lên đáng kể", ông Suzuki, 71 tuổi, nói.

Thịt gấu trong nhà hàng là từ những con bị săn bắn trong chiến dịch trấn áp nạn gấu tấn công người. Là một thợ săn, ông Suzuki cho rằng để thể hiện sự tôn trọng đối với sinh mạng gấu, "thà đem thịt chúng ra nhà hàng còn hơn đem đi chôn".

Vợ ông, bà Chieko, 64 tuổi, người điều hành nhà hàng, cho hay thường xuyên phải từ chối khách vì hết chỗ, nhưng không tiết lộ con số tăng trưởng doanh thu.

Takaaki Kimura, nhà soạn nhạc 28 tuổi, thực khách may mắn đặt được chỗ trong nhà hàng, cho biết đây là lần đầu tiên nếm thịt gấu.

"Thịt mọng nước, càng nhai càng thấy ngon", anh nói khi đang ngồi cạnh bạn bè trước phiến đá nướng thịt bốc khói và nồi lẩu sôi sùng sục.

Bằng cách bắn hạ gấu, loài vật có thể nặng tới nửa tấn và chạy nhanh hơn người, giới chức Nhật Bản hy vọng sẽ ngăn chặn được cuộc khủng hoảng gấu ở miền bắc đất nước. 13 người đã thiệt mạng vì gấu trong năm nay, gấp đôi so với năm trước.

Đầu bếp kiêm thợ săn gấu Koji Suzuki trong nhà hàng của ông tại thành phố núi Chichibu ngày 12/12. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng gấu bắt nguồn từ việc quần thể gấu phát triển mạnh do dân số nông thôn suy giảm và hạt dẻ rừng mất mùa, buộc gấu phải mò vào khu dân cư tìm thức ăn. Chính phủ Nhật Bản đã triển khai quân đội để hỗ trợ thợ săn đặt bẫy, săn bắn gấu. Số gấu bị tiêu diệt đã lên đến hơn 9.100 con.

Dù không phải món ăn phổ biến, thịt gấu từ lâu đã được tiêu thụ tại khu vực nông thôn miền núi Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản hy vọng thịt gấu sẽ tạo nguồn thu cho cộng đồng nông thôn.

"Điều quan trọng là biến động vật hoang dã gây hại thành điều tích cực", Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hồi đầu tháng tuyên bố.

Nhật Bản đã phân bổ ngân sách 118 triệu USD để trợ cấp cho địa phương để kiểm soát quần thể gấu và thúc đẩy tiêu thụ bền vững.

Một số nhà hàng cho hay không cần thuyết phục khách dùng thịt gấu. Ông Katsuhiko Kakuta, 50 tuổi, điều hành một nhà hàng thuộc sở hữu của làng ở Aomori, một trong những vùng bị gấu tấn công nghiêm trọng nhất, cho hay đã bán sạch thịt gấu từ đầu tháng.

"Chúng tôi bắt đầu phục vụ thịt gấu từ năm 2021, nhưng năm nay, nhà hàng được chú ý nhiều hơn sau khi một influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đăng bài về chúng tôi", ông nói.

Tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng ở Sapporo, thành phố lớn nhất trên đảo Hokkaido, đầu bếp Kiyoshi Fujimoto đang áp chảo thịt gấu nâu cuộn trước khi cho vào nồi xốt vang đỏ. Trong nhà hàng cao cấp này, một bữa súp thịt gấu có giá khoảng 70 USD.

"Tôi cho rằng nên sử dụng nguyên liệu địa phương", ông nói. "Tôi nghĩ hiện nay có nhiều người muốn ăn thịt gấu hơn trước, và tôi đã tích trữ hàng để tận dụng cơ hội này. Đa số đều khen ngon".

Đầu bếp Kiyoshi Fujimoto chuẩn bị món thịt gấu trong nhà hàng ở Sapporo ngày 9/12. Ảnh: AFP

Gấu nâu chỉ có ở Hokkaido, nơi quần thể gấu đã tăng gấp đôi sau 30 năm, lên hơn 11.500 con tính đến năm 2023. Trong khi đó, gấu đen Nhật Bản phổ biến ở khắp cả nước. Chính phủ Nhật Bản năm ngoái đưa gấu vào danh sách các loài động vật cần kiểm soát số lượng, đảo ngược các chính sách bảo tồn từng giúp chúng phát triển mạnh trước đây. Hokkaido dự kiến tiêu hủy 1.200 con gấu mỗi năm trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, phần lớn thịt gấu vẫn bị lãng phí, một phần do thiếu cơ sở chế biến được chính phủ phê duyệt. Nhật Bản có 826 xưởng chế biến thịt rừng trên toàn quốc, nhưng chỉ có một số ít nằm ở các tỉnh phía bắc, nơi nạn gấu tấn công người diễn ra nhiều nhất.

Nhà hàng của ông Kakuta có lò mổ riêng, cung cấp các món thịt gấu cho một khách sạn gần đó. "Thịt gấu là nguồn tài nguyên du lịch của chúng tôi", ông nói. "Và chúng tôi đang tận dụng chúng, thay vì chôn lấp như rác".

Hồng Hạnh (Theo AFP)