Con song sinh của cặp 'tiên đồng ngọc nữ' Thái

Khoảnh khắc của hai bé nhận nửa triệu lượt thích trên Instagram. Mỹ nhân Tuổi nổi loạn tiết lộ vợ chồng cô tự lên ý tưởng chụp bộ ảnh sơ sinh bằng điện thoại ngay tại bệnh viện, không thuê êkíp chuyên nghiệp. Họ mua trang phục, phụ kiện từ trước đó nửa năm. Góc ảnh được chụp tự nhiên, không chỉnh sửa nhiều.

Pattie tên thật Ungsumalynn Sirapatsakmetha, là người Thái gốc Hoa, có lượng fan đông đảo nhờ tiếng vang của phim Tuổi nổi loạn (bản điện ảnh lẫn truyền hình), Chuyện tình Bangkok, Hoàng cung.

Dan Worrawech Danuwong được gọi là "ngôi sao đa tài", là giọng ca chính D2B, giỏi vũ đạo, nhạc cụ (piano, sáo, guitar), tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan thuộc nằm lòng. Về diễn xuất, Dan đóng hơn 50 phim, được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the rain, Fabulous 30 the series, I sea U, Love beyond frontier và Blacklist.