Con song sinh 5 tuổi của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý

Đầu tháng 11, vợ chồng ca sĩ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho hai con tại một địa điểm ven sông Sài Gòn. Hồ Ngọc Hà nói bước sang tuổi mới, hai con đều hình thành tính cách rõ rệt, bộc lộ những sở trường khác nhau.
Đầu tháng 11, vợ chồng ca sĩ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho hai con tại một địa điểm ven sông Sài Gòn. Hồ Ngọc Hà nói bước sang tuổi mới, hai con đều hình thành tính cách rõ rệt, bộc lộ những sở trường khác nhau.
Leon tập đá bóng ở khuôn viên bữa tiệc. Từ nhỏ, cậu bé nhanh nhạy, đam mê các hoạt động thể chất, nhất là bóng đá. Thích đùa giỡn, pha trò, Leon thường được trêu là cây hài của cả nhà.
Leon tập đá bóng ở khuôn viên bữa tiệc. Từ nhỏ, cậu bé nhanh nhạy, đam mê các hoạt động thể chất, nhất là bóng đá. Thích đùa giỡn, pha trò, Leon thường được trêu là cây hài của cả nhà.
Leon tập chơi bóng trên sân.
Con gái được khen là phiên bản nhí của Hồ Ngọc Hà. Theo ca sĩ, Lisa điềm tĩnh hơn em trai, trưởng thành so với độ tuổi. Cô bé thích quan sát xung quanh, phụ mẹ làm các việc nhỏ, thỉnh thoảng hướng dẫn em sắp xếp ngăn nếp đồ chơi trong nhà.
Con gái được khen là phiên bản nhí của Hồ Ngọc Hà. Theo ca sĩ, Lisa điềm tĩnh hơn em trai, trưởng thành so với độ tuổi. Cô bé thích quan sát xung quanh, phụ mẹ làm các việc nhỏ, thỉnh thoảng hướng dẫn em sắp xếp ngăn nếp đồ chơi trong nhà.
Cả hai thường gây "sốt" mạng xã hội với những khoảnh khắc, biểu cảm tinh nghịch. Fanpage của Lisa, Leon trên Instagram thu hút gần 600.000 người theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.
Cả hai thường gây "sốt" mạng xã hội với những khoảnh khắc, biểu cảm tinh nghịch. Fanpage của Lisa, Leon trên Instagram thu hút gần 600.000 người theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.
Hai bé thường cổ vũ bố mẹ chơi quần vợt mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng, Leon được bố dạy chơi pickleball.
Hai bé thường cổ vũ bố mẹ chơi quần vợt mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng, Leon được bố dạy chơi pickleball.
Lisa, Leon cho capybara (chuột lang nước) ăn trong một lần dạo sở thú. Hồ Ngọc Hà nói nhờ thường đưa các con đi nhiều nơi trong và ngoài nước, hai bé tự tin, dạn dĩ, yêu động vật.
Lisa, Leon cho capybara (chuột lang nước) ăn trong một lần dạo sở thú. Hồ Ngọc Hà nói nhờ thường đưa các con đi nhiều nơi trong và ngoài nước, hai bé tự tin, dạn dĩ, yêu động vật.
Hai bé viết chữ bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Theo ca sĩ, các con thường được dạy cách sử dụng dao nĩa đúng cách, rửa bát đĩa sau khi ăn, dọn dẹp phòng riêng.
Hai bé viết chữ bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Theo ca sĩ, các con thường được dạy cách sử dụng dao nĩa đúng cách, rửa bát đĩa sau khi ăn, dọn dẹp phòng riêng.
Lisa chuẩn bị bữa ăn sáng cùng mẹ.
Lisa, Leon cùng mẹ và bà nội (áo trắng) thăm thiền viện Viên Không ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đầu tháng 4. Hai bé thường tham gia các khóa thiền, lễ chùa cùng gia đình. Ở nhà, ca sĩ hướng dẫn con cách cầu nguyện, biết ơn mọi điều trong cuộc sống, trân trọng những khoảnh khắc giản dị bên người thân.
Lisa, Leon cùng mẹ và bà nội (áo trắng) thăm thiền viện Viên Không ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đầu tháng 4. Hai bé thường tham gia các khóa thiền, lễ chùa cùng gia đình. Ở nhà, ca sĩ hướng dẫn con cách cầu nguyện, biết ơn mọi điều trong cuộc sống, trân trọng những khoảnh khắc giản dị bên người thân.
Hai bé trong tiệc sinh nhật của ông ngoại (trái) đầu tháng 7 tại TP HCM.
Hai bé trong tiệc sinh nhật của ông ngoại (trái) đầu tháng 7 tại TP HCM.
Thỉnh thoảng, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đưa hai con sang Thụy Điển thăm ông bà nội. Ca sĩ cho biết bố mẹ hai bên ngày càng lớn tuổi, do đó muốn tạo kỷ niệm đẹp cho gia đình bằng những chuyến đi.
Thỉnh thoảng, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đưa hai con sang Thụy Điển thăm ông bà nội. Ca sĩ cho biết bố mẹ hai bên ngày càng lớn tuổi, do đó muốn tạo kỷ niệm đẹp cho gia đình bằng những chuyến đi.
Hồ Ngọc Hà đàn cho con hát ca khúc See you later, alligator.
Hồ Ngọc Hà, 41 tuổi, quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên âm nhạc. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu cùng nhiều ca khúc của Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh.
Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Lisa và Leon. Cô còn có con trai riêng là bé Henry.
Hồ Ngọc Hà, 41 tuổi, quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên âm nhạc. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu cùng nhiều ca khúc của Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh.
Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Lisa và Leon. Cô còn có con trai riêng là bé Henry.
Tam Kỳ
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp