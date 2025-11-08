Con song sinh 5 tuổi của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý

Hồ Ngọc Hà, 41 tuổi, quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên âm nhạc. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu cùng nhiều ca khúc của Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh.

Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Lisa và Leon. Cô còn có con trai riêng là bé Henry.