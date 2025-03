Con rủ nhóm người về cướp 2 triệu USD của cha mẹ

Tây NinhBiết cha mẹ vừa nhận 2 triệu USD tiền làm ăn, người con đã lên kịch bản cùng nhóm bạn giả là cảnh sát đến "kiểm tra nguồn gốc số tiền" rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu làm rõ vụ cướp, tạm giữ ít nhất 2 người liên quan đến vụ cướp, thu hồi toàn bộ số ngoại tệ. Nghi can chủ mưu là con trai của nạn nhân, đã phối hợp cùng nhóm cướp dàn cảnh để lấy 2 triệu USD của gia đình.

Đối với những người còn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cùng các tỉnh thành truy bắt Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy (cùng 32 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Cướp tài sản.

Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy (từ trái sang) bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, người con trai biết cha mẹ vừa nhận khoản tiền 2 triệu USD nên cấu kết cùng Lộc, Tuấn Anh, Duy lên kế hoạch chiếm đoạt. Chiều 10/3, sau khi nắm được nơi gia đình cất tiền, nhóm này giả cảnh sát đến nhà nạn nhân tại tỉnh Tây Ninh, yêu cầu trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ rồi "mời lên trụ sở công an làm việc".

Tưởng là cảnh sát thật, nạn nhân đồng ý, chuẩn bị đồ đạc để lên trụ sở công an chứng minh nguồn tiền là hợp pháp. Khi người này sơ hở, nhóm cướp đã lấy tiền rồi tẩu thoát. Nạn nhân trình báo sự việc với Công an Tây Ninh.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã làm rõ kịch bản của nhóm cướp, đồng thời xác định những nghi can tham gia là Lộc, Tuấn Anh, Duy nên phát lệnh truy nã.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi lẩn trốn của 3 bị can trên đều có quyền bắt giữ, hoặc thông báo đến cơ quan công an, VKS, hoặc UBND nơi gần nhất. "Gia đình, bạn bè hãy thuyết phục, vận động 3 người trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", quyết định truy nã nêu.

Nhật Vy