Tôi sẽ tiếp tục quan tâm em chồng thất lạc dù bố chồng nhận lại hay không

Tôi là tác giả bài viết "Bố chồng không chịu nhận lại cô con gái rơi nghèo khổ". Tôi đã đọc tất cả bình luận cũng như góp ý của mọi người, đại đa số nói tôi bao đồng, ôm rơm nặng bụng. Điều mọi người nói không sai, tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu đúng em ấy là con của bố chồng tôi thì là em gái của chồng tôi và là cô ruột của các con tôi. Vậy chẳng có lý do gì tôi không thương em ấy.

Em ấy không thể chọn người sinh ra mình, người sai là người tạo ra em ấy, còn em ấy hoàn toàn vô tội và cũng rất đáng thương. Mọi người hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó chắc sẽ hiểu được khát khao muốn có cội nguồn. Tôi tìm em ấy không phải để mang về, chỉ là để có thể chia sẻ và nếu bố chồng nhìn nhận, em ấy cũng ấm lòng. Có cha có mẹ, có anh có em vẫn hạnh phúc hơn đúng không ạ?

Xin nói rõ hơn là hoàn cảnh của bố chồng tôi không hề khó khăn, dẫu không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Ông có lương hưu gần 15 triệu đồng mỗi tháng, còn sức khỏe tốt nên một năm ông sang Mỹ một lần làm thêm và vẫn kiếm được tiền (ông có thẻ xanh ở Mỹ). Khi tìm được em ấy, tôi nói với ông và hy vọng ông sẽ nhìn nhận, nếu có thể thì hỗ trợ em ấy ít nhiều vì em ấy quá thiệt thòi. Ông xin tôi ảnh của em để xem. Có lẽ ông cũng khó mở lời với người vợ thứ ba nên chưa có động thái gì thêm sau đó. Tất nhiên nhận hay không còn tùy vào quyết định của ông chứ tôi không cưỡng cầu. Tôi chỉ nói một lần với ông và mong ông quyết định sao để mai sau không có gì phải ân hận.

Còn nói về em gái, hoàn cảnh khó khăn của em đã qua, nay em mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà và làm thêm nghề thủ công khác phụ thêm thu nhập. Em có ngôi nhà riêng nho nhỏ cho hai mẹ con. Con của em học lớp 8, rất ngoan và học giỏi nên tôi cũng mừng cho em. Chúng tôi ở cách nhau hàng trăm km nên chưa có dịp gặp nhưng hàng ngày vẫn nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm nhau. Chồng tôi là đàn ông, ít thể hiện ra ngoài, hơn nữa bố chồng chưa nói gì nên anh cũng ngại chưa biết phải xử sự sao. Tuy nhiên anh vẫn nói với tôi rằng thương hoàn cảnh của em và mình cứ quan tâm, chia sẻ trong khả năng có thể. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

Huyền Trang