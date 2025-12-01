Con rơi kiện gia đình cha ruột đòi chia tài sản

MỹTìm được danh tính cha ruột qua xét nghiệm ADN, Carmen Thomas đệ đơn kiện gia đình ông để đòi chia phần trong khoản bồi thường 28,8 triệu USD, nhưng thất bại.

Tháng 2/2023, Carmen Thomas, 28 tuổi, ở bang Massachusetts thực hiện xét nghiệm ADN và tìm được cha ruột là ông Joseph Brown. Tuy nhiên, khi cô liên lạc, ông Brown đã qua đời được 5 năm.

Thời điểm Carmen xuất hiện, vợ và hai con gái của ông Brown vừa thắng một vụ kiện lớn. Năm 2018, ông Brown qua đời do bác sĩ chẩn đoán sai chứng phình động mạch thành bệnh tiêu hóa. Sau 5 năm theo đuổi pháp lý, gia đình ông được tòa phán quyết bồi thường 28,8 triệu USD cho sai sót y khoa này.

Biết tin, Carmen lập tức đệ đơn kiện vợ con ông Brown, đòi quyền thừa kế đối với khoản tiền bồi thường.

Theo hồ sơ tòa án, khi Carmen mới liên lạc, bà Kristin Eckhardt (vợ ông Brown) và hai con gái Kali, Abigail đã chấp nhận gặp gỡ chị em cùng cha khác mẹ "vì phép lịch sự". Tuy nhiên, mâu thuẫn nhanh chóng nảy sinh vì vấn đề tiền bạc và thái độ ứng xử.

Carmen bị gia đình ông Brown cáo buộc có tính "quấy rối". Cô liên tục yêu cầu gia đình cha ruột phải chi trả tiền xăng, ăn uống và đe dọa tự làm hại bản thân nếu tin nhắn không được hồi đáp ngay lập tức. Đỉnh điểm, khi Carmen gọi người cha quá cố là "kẻ vô dụng", gia đình Brown quyết định cắt đứt mọi liên lạc và từ chối yêu cầu chia tiền.

Trong đơn phản tố, gia đình Brown cũng khẳng định mẹ của Carmen chưa bao giờ thông báo với họ về sự tồn tại của cô trong quá khứ, nên cô không có tư cách pháp lý trong vụ việc này.

Luật sư của gia đình Brown cho biết vụ kiện mới đây đã được giải quyết theo hướng có lợi cho thân chủ của ông. Carmen không nhận được khoản tiền như mong muốn.

"Cái chết của cha họ là cú sốc lớn. Nỗi đau càng trầm trọng hơn khi một người thừa kế bất ngờ xuất hiện chỉ để đòi tiền", luật sư nói.

Vụ việc được phơi bày trên truyền thông hồi cuối tháng 11/2025, gây tranh cãi trên mạng xã hội Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng khoản tiền 28,8 triệu USD là bồi thường cho nỗi đau mất mát của những người thân đã chăm sóc ông Brown, người con rơi (Carmen) không có đóng góp gì nên không được hưởng. Ngược lại, luồng ý kiến khác cho rằng Thomas thiệt thòi vì bị giấu kín thân phận gần 30 năm và xứng đáng được cha bù đắp, dù muộn màng.

Nhật Minh (Theo Dailymail/WSJ)