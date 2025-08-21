Tôi không chu cấp nuôi con riêng nữa, để bạn gái cũ tự xoay xở

Tôi thực sự kiếm không ra, công việc trì trệ, lo cho gia đình mình còn chưa xong, sao lo thêm được

Tôi là tác giả bài viết "Tôi từng gửi 300 triệu đồng nhưng bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con". Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và góp ý với tôi nhưng tôi không thể gửi thêm được nữa. Tôi còn gia đình mới cưới, công việc kinh doanh trì trệ, thật sự là không thể chu cấp thêm dù chỉ vài trăm ngàn.

Tháng vừa rồi bạn gái cũ đòi tôi chu cấp thêm vì vào năm học, nào tiền mua đồng phục, tiền xây dựng, học phí, quỹ hội các kiểu... Tôi nói bây giờ học phí được miễn rồi, tiền ăn thì cô ấy chu cấp, tôi chỉ có thể hỗ trợ 1,5 triệu đồng vì công việc đang khó khăn. Sau đó cô ấy nhắn chửi tôi một tràng dài, đại ý "Trách nhiệm chu cấp của ai thì người ấy phải tự lo, nói 2 triệu thì dù khó khăn cũng phải kiếm ra mà gửi, chứ bây giờ anh nói công việc khó khăn, tôi cũng khó khăn thì đứa trẻ chết đói à?".

Cả tháng nay tôi không chu cấp nữa, để cô ấy tự xoay xở. Số điện thoại tôi đã chặn từ lâu, cô ấy có nhắn tin từ đầu tháng tới hôm nay kêu gửi tiền tháng này tôi cũng không nhắn lại. Cô ấy chửi bới tôi ngày xưa không làm được thì đừng có hứa, trách nhiệm 1,5 triệu đồng mà đầu tháng gửi 500 nghìn, giữa tháng gửi 500 nghìn, cuối tháng 500 nghìn. Nhưng tôi làm việc dư đồng nào thì gửi mỗi nơi một ít chứ làm gì có một cục mà gửi 1,5 triệu đồng. Không phải tôi có mà không gửi, tôi thực sự kiếm không ra, công việc trì trệ, lo cho gia đình mình còn chưa xong, sao lo thêm được.

Tôi chỉ muốn nói là tôi không còn khả năng chu cấp. Nếu các bạn ở hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu tại sao tôi lại làm vậy; nợ nần, công việc kinh doanh kém, tôi lấy tiền đâu để chu cấp?

Hoàng Minh