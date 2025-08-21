Chồng khắt khe khi yêu cầu con riêng 16 tuổi của tôi làm việc nhà

Tôi thấy con chưa từng làm quen, sợ con lóng ngóng, lại nghĩ bản thân cố gắng thêm chút cũng xong.

Tôi 35 tuổi, sống cùng chồng hiện tại cũng bằng tuổi tôi, ở Sài Gòn. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và có cậu con trai riêng 16 tuổi. Sau khi tái hôn, chúng tôi có thêm một bé chung. Từ ngày lấy chồng, tôi ở nhà chăm con nhỏ và lo việc gia đình nên không bắt con riêng phải phụ giúp gì. Con chỉ học hành, thỉnh thoảng tôi nhắc thì làm. Chồng trước nay không để ý nhưng gần đây, công việc anh gặp khó khăn, tôi bàn sẽ đi làm phụ thêm kinh tế, anh đồng ý. Kể từ đó, anh nói con riêng của tôi cần tự lập hơn: biết tự rửa chén sau khi ăn hoặc cầm chổi quét nhà, những việc nhỏ thôi.

Tôi thấy con chưa từng làm quen, sợ con lóng ngóng, lại nghĩ bản thân cố gắng thêm chút cũng xong. Tôi nói với anh như vậy, nhưng anh lại cho rằng tôi bênh con, không muốn dạy con tự lập. Từ đó, vợ chồng ít nói chuyện. Trong lòng tôi thoáng nghĩ phải chăng "khác máu tanh lòng", anh mới khắt khe với con tôi như thế. Tôi cứ băn khoăn, nếu ngày trước hai mẹ con ở riêng, tôi chấp nhận một mình nuôi con, giờ có lẽ đỡ va chạm hơn. Tôi phải làm sao đây?

