Con riêng của chồng đòi mua laptop 30 triệu trong khi lương anh 9 triệu

Lương anh chi tiêu không đủ mà dám hứa bỏ ra gần 15 triệu đồng, nửa còn lại mẹ cháu chi, để mua laptop cho con gái.

Tôi mới lập gia đình được 5 tháng, mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình, con gái riêng của anh mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng khoảng 5 triệu đồng, lương tôi 40 triệu đồng, lương anh 9 triệu đồng.

Mỗi tháng tôi gửi má chồng 5 triệu đồng chi tiêu trong gia đình và lo tiền thuốc cho ba chồng gần 5 triệu đồng. Chồng tôi lo tiền điện nước gần 2 triệu đồng và cho con gái anh mỗi tháng 2 triệu đồng. Hè vừa rồi 2 cha con đi du lịch tôi cũng hỗ trợ một phần kinh phí. Trong nhà cần sửa hoặc mua thêm đồ đạc, tôi cũng đưa tiền phụ chồng. Nói chung tôi không muốn chồng thiếu tiền nên trung bình mỗi tháng đưa anh 4 triệu đồng.

Vô tình đọc đoạn chat giữa hai cha con anh, tôi được biết con gái anh muốn sắm laptop gần 30 triệu đồng. Mẹ cô bé ấy chịu một nửa và anh trả một nửa. Anh có hỏi sao con mua laptop mắc vậy, con nói sắm đồ xịn để xài vài năm không phải đổi. Số tiền con gái anh đòi bố cho mua không phải lớn, thế nhưng tôi có vài điều bức xúc, chưa dám nói thẳng với chồng, tâm sự lên đây mong anh chị góp ý:

Thứ nhất, chồng tôi lương tháng 9 triệu đồng, chi tiêu không đủ mà dám hứa bỏ ra gần 15 triệu đồng mua laptop cho con gái. Có phải anh đang ỷ lại kinh tế vào tôi? Tôi phải làm sao để chồng không như vậy nữa? Tôi định không gửi tiền cho má chồng và không lo tiền thuốc cho ba chồng, để anh em anh tự lo vì ai cũng kinh tế khá.

Thứ hai, con gái anh mới vào lớp 10 mà đòi sắm laptop đắt quá, tôi thấy cô bé có tính đua đòi. Vì lứa tuổi học sinh ấy, nên mua máy ở mức giá 15 triệu đồng là phù hợp, còn xài lâu bền hay không là do cách bảo quản máy. Vấn đề này tôi cũng không thể nói thẳng với chồng, sợ anh nghĩ tôi ghét con gái anh nên mới nói thế. Tôi tôn trọng tình cảm cha con của anh, cũng biết anh thương con nên mới chiều con như thế. Nhưng cứ để anh tiếp tục chiều bé như vậy liệu có ổn không? Tiền bạc tôi không sợ tốn nhưng như thế sau này cô bé sẽ sinh hư. Tôi nên im lặng như không biết gì hay nói cho anh nghe những suy nghĩ của mình?

Thu Thảo