Con riêng muốn 15 triệu mua laptop trong khi lương anh 9 triệu đồng

Vô tình đọc đoạn chat giữa hai cha con, tôi biết con gái anh muốn sắm laptop gần 30 triệu đồng; mẹ bé chịu một nửa, anh trả một nửa.

Tôi mới lập gia đình được 5 tháng và mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình và có con gái riêng mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng khoảng 50 triệu đồng. Lương tháng của em 40 triệu đồng, lương tháng của anh 9 triệu đồng.

Mỗi tháng tôi gửi má chồng 5 triệu đồng chi tiêu trong gia đình và lo tiền thuốc cho ba chồng gần 5 triệu đồng. Chồng tôi lo tiền điện nước gần hai triệu đồng và cho con gái anh mỗi tháng hai triệu đồng. Hè vừa rồi hai cha con đi du lịch, tôi cũng hỗ trợ một phần kinh phí. Trong nhà cần sửa hoặc mua thêm đồ đạc, tôi cũng đưa tiền phụ anh. Nói chung tôi không muốn chồng thiếu tiền nên trung bình mỗi tháng đưa ảnh 4 triệu đồng.

Vô tình đọc đoạn chat giữa hai cha con anh, tôi được biết con gái anh muốn sắm laptop gần 30 triệu đồng. Mẹ cô bé chịu một nửa và anh trả một nửa. Anh hỏi sao mua laptop mắc vậy, con gái nói sắm đồ xịn để xài 3,4 năm khỏi phải đổi. Gần 15 triệu đồng với tôi không phải là số tiền lớn nhưng tôi có vài điều bức xúc chưa nói thẳng với chồng được. Tôi tâm sự lên đây, mong anh chị góp ý giúp.

Thứ nhất, chồng tôi lương tháng 9 triệu đồng, tiêu xài không đủ mà dám hứa bỏ ra gần 15 triệu đồng mua laptop cho con gái. Có phải anh đang ỷ lại vào tôi về tài chính? Nếu đúng, tôi phải làm sao để chồng không như vậy nữa? Tôi định không gửi tiền cho má chồng và không lo tiền thuốc cho ba chồng, để anh em anh tự lo vì ai cũng có kinh tế khá.

Thứ hai, con gái anh mới vào lớp 10 mà đòi sắm máy đắt tiền quá. Tôi thấy cô bé có tính đua đòi. Với lứa tuổi học sinh ấy, tôi nghĩ chỉ nên mua máy ở mức giá 15 triệu đồng là tốt, còn việc xài lâu bền hay không cũng do cách bảo quản máy của mình. Vấn đề này tôi không thể nói thẳng với chồng vì sợ anh nghĩ tôi ghét con gái anh nên mới nói thế. Tôi tôn trọng tình cảm cha con anh, cũng biết anh thương con nên mới chiều con như thế. Nhưng cứ để anh cứ tiếp tục chiều bé như thế liệu có ổn không? Tiền bạc tôi em không sợ tốn nhưng như thế sau này cô bé sẽ sinh hư. Tôi nên im lặng như không biết gì hay nói cho anh nghe những suy nghĩ của mình?

Quỳnh Nga