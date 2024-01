Nghệ AnHoàng Văn Lan, 46 tuổi, bị cáo buộc cầm dao truy sát khiến vợ và mẹ vợ tử vong, một người khác bị thương nặng, do "tranh chấp đất".

Sáng 25/1, tại nhà bố mẹ vợ ở xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên thành, Lan đã cầm dao truy sát nhiều người khiến vợ và mẹ vợ tử vong; một người khác bị thương nặng đang được cấp cứu. Gây án xong, Lan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp Công an huyện Yên Thành, huy động nhiều lực lượng truy bắt hung thủ. Bước đầu, nhà chức trách tình nghi nguyên nhân Lan gây án do tranh chấp đất đai.

* Tiếp tục cập nhật

Đức Hùng