Con rể ông Trump muốn xây 180 tòa nhà chọc trời ở Gaza

Nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner, con rể ông Trump, muốn xây tổ hợp nghỉ dưỡng ven biển ở Dải Gaza với 180 tòa nhà chọc trời.

"Chúng tôi có một quy hoạch tổng thể, và sẽ không có phương án B", ông Jared Kushner mở đầu khi công bố tầm nhìn về Dải Gaza thời hậu chiến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 22/1.

Ông Kushner, con rể Tổng thống Trump và là người đóng vai trò then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau đó chiếu bản đồ Gaza lên màn hình, minh họa định hướng phát triển toàn bộ dải đất.

Những điểm chính trong kế hoạch gồm một khu du lịch ven biển kéo dài dọc bờ biển Địa Trung Hải, đủ quy mô phát triển 180 tòa nhà cao tầng, dự kiến phần lớn là khách sạn.

Nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: AFP

Ở tây nam Gaza, giáp biên giới Ai Cập, bản đồ thể hiện một cảng biển, một sân bay trong đất liền. Ông Kushner nhấn mạnh hai dự án đô thị lớn gọi là New Rafah và New Gaza.

Tại New Rafah, hơn 100.000 căn nhà ở lâu dài sẽ được xây dựng, cùng hơn 200 trường học và trên 75 cơ sở y tế, kỳ vọng hoàn tất trong vòng 2-3 năm. Ông Kushner cho biết hoạt động dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực này đã bắt đầu.

New Gaza được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, với mục tiêu tạo việc làm cho 100% lao động. Phối cảnh cho thấy một đô thị mang dáng dấp của các thành phố Vùng Vịnh như Doha hay Dubai, với các khu phức hợp ven mặt nước và không gian văn phòng hiện đại.

Quy hoạch tổng thể tại Dải Gaza thời hậu chiến do ông Kushner đề xuất. Đồ họa: Board of Peace

Ông Kushner cho biết các chính phủ sẽ là bên đóng góp tài chính đầu tiên, với những cam kết ban đầu dự kiến được công bố tại một hội nghị ở Washington trong vài tuần tới. Ông cũng kêu gọi khu vực tư nhân tham gia, khẳng định đây là những cơ hội đầu tư hấp dẫn.

"Tôi biết đầu tư vào một nơi như thế này có rủi ro, nhưng chúng tôi cần các bạn đến, đặt niềm tin và đầu tư vào con người nơi đây", ông Kushner phát biểu.

Nếu kế hoạch thất bại, việc quy trách nhiệm "sẽ rất rõ ràng", theo ông Kushner. "Nếu Hamas không giải giáp, đó sẽ là rào cản khiến người dân Gaza không thể đạt được những khát vọng của mình", ông nói.

Phối cảnh khu đô thị New Rafah ở Dải Gaza. Đồ họa: Board of Peace

Nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp sẽ thuộc về ủy ban kỹ trị mới, thuộc cấu trúc Hội đồng Hòa bình của ông Trump, gồm các thành viên người Palestine. "Nếu điều đó không diễn ra, chúng ta không thể tái thiết" ông Kushner nhấn mạnh.

Các quan chức Palestine chưa đưa ra phản ứng rõ ràng.

Quân đội Israel đang hiện diện tại hơn một nửa lãnh thổ Gaza. Kế hoạch ngừng bắn ban đầu đề cập đến việc thành lập một lực lượng ổn định quốc tế nhằm tạo điều kiện cho Israel rút quân hoàn toàn. Tuy nhiên, đến nay các bên thứ ba vẫn tỏ ra dè dặt trong việc tham gia lực lượng này, còn Israel phản đối một số ứng viên tiềm năng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Phối cảnh khu công nghiệp New Gaza ở Dải Gaza. Đồ họa: Board of Peace

Đức Trung (Theo CNN, AP, Washington Post)