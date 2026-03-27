Con rể nổ súng, truy sát bố mẹ vợ

Quảng TrịNguyễn Ngọc Đạo, 35 tuổi, bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ, bắn bố vợ bị thương.

Ngày 26/3, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi chở từ nơi tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng về nhà bố vợ ở tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền, Quảng Trị.

Khu vực phát hiện thi thể tài xế taxi. Ảnh: Đắc Thành

Tới nơi, Đạo bắn chết tài xế taxi, đưa thi thể vào vườn keo giấu tại thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú. Khoảng 22h, Đạo quay lại nhà bố mẹ vợ, bắn tiếp bố vợ.

Mẹ vợ bỏ chạy sang quán cắt tóc ở cạnh nhà thì Đạo đuổi theo đập phá cửa, nổ súng. Đạo điều khiển taxi chạy về nhà bố đẻ ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền rồi cố thủ trong xe. Đến 4h, ngày 27/3, nghi phạm bị bắt.

Hậu quả, mẹ vợ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Bố vợ bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện 108 (Hà Nội).

Nhà chức trách đã tìm thấy thi thể tài xế taxi tại vườn trồng gỗ keo.

Nguyên nhân vụ việc đang điều tra.

Đắc Thành