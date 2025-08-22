Con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi vì 'không thể chu cấp'

MỹCảnh sát California bắt nghi phạm Tran Trong Khanh với cáo buộc sát hại bố vợ 94 tuổi do "quá mệt mỏi vì phải chu cấp".

Juan Valencia, phát ngôn viên Sở cảnh sát Hạt Sonoma, bang California, ngày 19/8 công bố thông tin vụ giết người "gây chấn động" tại Santa Rosa, dẫn đến lệnh bắt Tran Trong Khanh, 71 tuổi, với cáo buộc sát hại bố vợ.

Khanh hôm 11/8 thông báo với giới chức rằng bố vợ là ông Nguyen Van Sy, 94 tuổi, qua đời tại căn nhà trên đồi ở River Road. Giới chức ban đầu xác định ông Sy tử vong do nguyên nhân tự nhiên trong quá trình được người thân chăm sóc tại căn nhà này.

Căn nhà trên đồi nơi ông Sy bị con rể sát hại. Ảnh: ABC7 Bay Area

"Thời điểm đó chúng tôi không phát hiện dấu hiệu chấn thương hay hành vi phạm tội. Thi thể ông Sy sau đó được bàn giao cho gia đình", Sở cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, do nghi ngờ, con trai ông Sy đã trích xuất camera an ninh trong nhà, phát hiện Khanh đã lấy túi nylon và gối trùm lên mặt khiến nạn nhân ngạt thở. Dựa vào những hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát đã bắt Khanh vào sáng 16/8.

"Đây là một vụ giết người lạnh lùng, tàn nhẫn. Chúng tôi đã thẩm vấn Khanh, nghi phạm nói gây án vì coi bố vợ là gánh nặng tài chính và đã mệt mỏi, không còn muốn chu cấp để chăm sóc cụ ông toàn diện, sát sao nữa", phát ngôn viên Valencia nói.

Khanh đang bị giam tại nhà tù hạt Sonoma và sẽ trình diện tòa án trong tuần này.

Đức Trung (Theo ABC7 News, San Francisco Chronicle)