Con rể có được hưởng thừa kế từ bố mẹ vợ?

Bố vợ tôi đột ngột qua đời từ năm 2005 mà không để lại di chúc. Vợ tôi chưa thực hiện việc kê khai di sản thừa kế thì cũng tử vong bất ngờ do Covid-19.

Cô ấy mất năm 2020, không để lại di chúc định đoạt tài sản của mình.

Hai tuần trước, mẹ vợ tôi cũng mất mà không để lại di chúc. Hiện tại, các anh, chị, em của vợ tôi đang chuẩn bị làm các thủ tục pháp lý để chia tài sản thừa kế.

Trong hoàn cảnh như vậy, tôi băn khoăn không biết liệu bản thân và hai con của vợ chồng tôi có quyền được nhận phần di sản thừa kế từ cha mẹ vợ, phần mà nếu vợ tôi còn sống sẽ được hưởng hay không? Liệu quyền lợi thừa kế của các con tôi có được pháp luật bảo vệ trong trường hợp người mẹ đã qua đời trước thời điểm chia di sản hay không?

Tôi mong được giải đáp.

Độc giả Thế Trung

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn