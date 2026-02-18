Con quấy anh không dỗ, vợ mệt anh không thương

Chăm con mệt, chồng đi suốt, lại ngọt ngào với người khác làm tôi khó chịu, cảm giác không được tôn trọng.

Tôi 27 tuổi, cưới chồng hai năm, có một em bé đáng yêu. Chúng tôi đều làm văn phòng. Tôi bề ngoài trắng trẻo, ưa nhìn, chăm lo cho gia đình. Chồng tôi nhanh nhẹn, điển trai, làm việc tốt, giao tiếp xã hội tốt nên được mọi người quý mến, tôn trọng. Tôi trước được nhiều người để ý nhưng không muốn ảnh hưởng đến học hành nên chẳng yêu ai. Anh cũng thoáng qua một vài mối rồi chẳng chính thức với ai. Có lẽ vì cái duyên, chúng tôi được người quen giới thiệu, anh có thiện cảm với tôi ngay lần đầu gặp, hai gia đình lại biết nhau từ trước nên thúc giục. Tôi nghĩ chẳng cha mẹ nào muốn con khổ, vậy là chúng tôi tiến tới hôn nhân sau hơn tháng gặp gỡ.

Năm đầu tiên sau cưới, chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, tính cách bù trừ nhau. Anh nóng tính, tôi điềm đạm, anh giao tiếp tốt còn tôi ít nói hơn... Có điều khiến tôi buồn lòng kể từ khi sinh con. Con tôi rất quấy trong khi hai bà nội ngoại chỉ có thể đỡ đần tháng đầu. Đặc thù công việc của chồng hay phải đi, có khi mấy ngày mới về, con quấy nên anh cũng không dỗ, bế được, tôi hầu như một mình chăm con, yêu thương con. Tôi mệt mỏi, không được chia sẻ, có những lúc cảm giác mình sắp bị trầm cảm sau sinh. Tôi sinh con và ở cữ, hai vợ chồng cảm giác không được gần gũi như trước. Lúc này tôi phát hiện thỉnh thoảng anh liên lạc, quan tâm một người con gái khác. Cô này xinh xắn, ngoan, hai gia đình cũng biết nhau, do khoảng cách xa nên trước đây chồng tôi cũng chưa nhiệt tình, rồi anh gặp tôi và chúng tôi kết hôn.

Tôi biết hiện tại anh không bồ bịch gì, cũng thương yêu con, đi làm thường xuyên gọi điện hỏi thăm vợ con. Thế nhưng việc anh quan tâm đến người con gái khác theo kiểu ỡm ờ làm một người vợ như tôi cảm thấy không được tôn trọng. Theo những gì tôi biết, anh nhắn tin hỏi thăm, dặn dò cô kia ngủ thế nào, tóc cô ấy mới cắt bớt anh cũng biết, trong khi bình thường đàn ông đâu để ý. Rồi anh luôn hỏi cô ấy đi chơi đâu, chơi nhiều hay ít, đi với những ai, cố gặng hỏi người yêu em là ai, lưu cả ảnh của em ấy lại để mà hỏi, rồi giả vờ anh làm người yêu em nhé, lời nói ngọt ngào, úp úp mở mở trêu đùa, hẹn gặp nhau thì đừng bơ anh, trong khi người ta hỏi về vợ mình thì anh chối đây đẩy.

Tôi nhiều hôm thức đêm chăm con quấy, chồng chẳng hỏi, lời nói ngọt ngào chẳng thấy, con quấy không dỗ. Chăm con mệt, chồng đi suốt, lại còn ngọt ngào với người khác làm tôi rất khó chịu, cảm giác không được tôn trọng, giảm đi sự tin tưởng và tôn trọng ở chồng. Tôi đã nhắc nhở anh lần đầu lúc biết chuyện. Anh nói không có gì, anh em trêu đùa với nhau thôi. Tôi nói anh đừng vì bất cứ người con gái xa lạ nào mà mất đi hạnh phúc mình đang có, trước kia sâu đậm thế nào em không cần biết nhưng khi có gia đình phải toàn tâm toàn ý với vợ con, em không vui thì anh đừng làm như vậy nữa. Anh đồng ý. Tôi cũng không nhắc lại.

Vậy mà được hai tháng, tôi lại thấy họ liên lạc. Tôi bực vì anh không giữ lời, mức độ ngọt ngào giảm đi và anh lại hỏi dò về người yêu cũ rồi hiện tại của em ấy. Tôi thấy thật nực cười. Đàn ông có vợ con rồi sao cứ thích ngọt ngào với gái chưa chồng, giải quyết được vấn đề gì, đi đến đâu không.

Mọi người có thể bảo do tôi đã nhận thiệt về mình từ ban đầu khi bước vào hôn nhân vội, tôi nghĩ đã gọi nhau là vợ chồng thì cần cư xử sao cho đúng mực. Lần này tôi muốn rõ ràng, dứt khoát luôn, lưu luyến người ta thì nói ra rõ ràng, tôi không thích lằng nhằng sau lưng hay níu kéo khi không có tình cảm. Là phụ nữ vừa đi làm ngoài xã hội, vừa chăm con, vừa cố gắng chu toàn gia đình chồng, sao đàn ông không hiểu, cứ thích làm tổn thương nhau. Gia đình hạnh phúc, bình yên không muốn lại thích tạo ra sóng gió là sao? Mong các bạn cho lời khuyên để tôi ứng xử hợp lý, cũng không muốn chuyện bé xé ra to, giữ được sự tôn trọng cả hai.

Quỳnh Chi