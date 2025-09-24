Con nuôi không hợp pháp của ông bà tranh đất với bố mẹ tôi

Cậu tôi, không phải con nuôi hợp pháp, cũng không phải con đẻ, lại cản trở việc ông ngoại chia đất cho bố mẹ tôi.

Mẹ tôi là con đẻ duy nhất của ông bà ngoại. Ông bà thích có nhiều con cháu nên mẹ tôi đã sinh 4 chị em tôi. Gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, yêu thương nhau. Khi cậu tôi (em họ của mẹ) được hai tuổi, ông bà chăm cậu giúp, nuôi đến 3 tuổi thì cậu không muốn về ở cùng bố mẹ đẻ của mình (thời kỳ đó cũng dễ dàng), cứ ở nhà ông bà tôi luôn. Ông bà tôi nuôi cậu đến năm 20 tuổi rồi cưới vợ cho cậu, sau đó vợ chồng cậu sinh được hai con gái. Ông bà nuôi luôn cả các con của cậu.

Đến khi ông ngoại 85 tuổi, bà ngoại tôi đã mất, cậu mợ xui ông bán đất nhưng không muốn chia cho mẹ tôi. Mẹ lên tiếng, ông thống nhất chia cho mẹ một phần, tuy nhiên cậu gây khó dễ, khiến cuộc sống của ông tôi không được bình yên. Ba mẹ tôi luôn đồng hành, chăm lo ông bà cả khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Ba mẹ sống rất trách nhiệm, đạo hiếu, không tranh giành hay đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bấy lâu nay, ơn trời cho ba mẹ tôi khỏe mạnh; đất đai, nhà cửa, con cái đều trưởng thành, ổn định. Mẹ tôi khi còn sống cũng mong có một phần đất của bố mẹ để sau làm của để dành cho các con cháu có đất vườn rộng rãi.

Tôi thấy nguyện vọng ba mẹ chính đáng, cũng là phần đất thừa kế ông bà. Vậy mà cậu tôi, không phải con nuôi hợp pháp, cũng không phải con đẻ, lại cản trở, không muốn cho mẹ tôi đất. Ông tôi tủi thân khi tuổi đã già yếu. Giờ gia đình tôi phải làm sao cho trong ấm ngoài êm, vui vẻ, hòa thuận?

