Con Nữ hoàng Anh kể những ngày hạnh phúc nhất bên mẹ

Các con của Nữ hoàng Anh Elizabeth II chia sẻ những kỷ niệm đẹp về mẹ, trong đó có một số khoảng thời gian hạnh phúc nhất tại Balmoral.

Trong chương trình A Tribute to Her Majesty The Queen (Tưởng nhớ Nữ hoàng) của BBC điểm lại cuộc sống từ thời thơ ấu cho đến những ngày cuối đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 4 người con của bà đã kể lại một số khoảng thời gian "tuyệt vời nhất từng trải qua" trong những kỳ nghỉ ở Balmoral, Scotland.

Công chúa Anne nhớ lại rằng cha mẹ "gần như luôn ở bên cạnh" họ trong thời gian đó. "Kỳ nghỉ bao gồm tất cả những thứ làm bà hài lòng, vùng thôn quê, đàn chó, đàn ngựa, có thể ra ngoài và tránh ánh nhìn của công chúng một chút", Công chúa cho biết.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (thứ hai từ phải sang) cùng gia đình tại Balmoral, Scotland, vào năm 1960. Ảnh: Times.

Hoàng tử Edward, con út của Nữ hoàng, nói rằng những khoảng thời gian hạnh phúc nhất "chắc chắn là những kỳ nghỉ, Balmoral và Sandringham là những nơi chúng tôi yêu thích nhất vì cả gia đình đã dành thời gian bên nhau".

Tân vương Charles III cũng chia sẻ đã có những ký ức thời thơ ấu rất vui vẻ bên mẹ tại Balmoral vào mùa hè. "Tôi thật may mắn khi có bà ấy là mẹ", ông nói.

Theo Vua Charles III, Nữ hoàng khi đó luôn quan tâm rất nhiều đến những việc ông làm và luôn muốn các con không được đối xử đặc biệt. "Khi tôi đi học, bà muốn tôi được đối xử như mọi người", ông Charles kể.

"Bà luôn là Nữ hoàng, điều này thực sự quan trọng đối với tất cả chúng tôi, nhưng bà cũng là mẹ của chúng tôi, đó là cách mọi người nên nhớ về bà", Công chúa Anne nói.

"Bà luôn ưu tiên các con, chúng tôi luôn được quan tâm và lắng nghe", Hoàng tử Andrew nhấn mạnh.

70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II Hơn 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Video: BBC.

Khi được hỏi về cách mẹ phụng sự đất nước, Vua Charles III mô tả "sự bất biến và ổn định trong các nhiệm vụ" của bà là điều phi thường nhất, trong khi Công chúa Anne khẳng định "bà làm việc trọn đời, theo nghĩa đen là 24/7, 365 ngày một năm, không ngừng nghỉ".

Một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất của Tân vương Anh là khi ông còn rất nhỏ, ông đang tắm trong bồn thì Nữ hoàng bước vào phòng với chiếc vương miện nặng nề trên đầu khi đang luyện tập cho lễ đăng quang và chọc ông cười khúc khích.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở Balmoral ngày 8/9, thọ 96 tuổi. Bà đã lên nắm quyền năm 1952 ở tuổi 25, sau khi vua cha George VI qua đời. Hồi tháng 6, Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này.

Thái tử Charles, 73 tuổi, kế thừa ngôi vị, trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh. Trong khi đó, Hoàng tử William, với tư cách người thừa kế ngai vàng, sẽ được nhận tước hiệu mới là Thân vương xứ Wales.

Thứ bậc kế vị ngai vàng Anh sau khi Nữ hoàng qua đời. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Đức Trung (Theo Telegraph)