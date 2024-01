'Con người, môi trường là cốt lõi chiến lược của Carefore Global New Zealand'

Cải thiện sức khỏe con người và bảo vệ môi trường là mục tiêu phát triển bền vững của Carefore Global New Zealand, theo Giám đốc điều hành Scott Kerse.

Carefore Global New Zealand vừa ra mắt thực phẩm bổ sung chứa sữa non Colos IgGold với các thành phần dinh dưỡng hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch, tiêu hóa và bổ sung canxi, vitamin K, D chắc khỏe cho xương; tích hợp công nghệ BioLactol độc quyền do Giám đốc Khoa học Grant Washington-Smith nghiên cứu, phát triển.

Sản phẩm phân phối độc quyền bởi Care For Việt Nam, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành dinh dưỡng miễn dịch. Công ty có hơn 10 năm phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Scott Kerse - Giám đốc điều hành Carefore Global New Zealand. Ảnh: Care For Việt Nam

Đánh dấu cột mốc quan trọng này, ông Scott Kerse, Giám đốc điều hành Carefore Global New Zealand đã có những chia sẻ về giá trị cốt lõi trong hoạt động và định hướng phát triển của công ty, hướng tới xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, vị lãnh đạo cũng đánh giá sâu hơn về tiềm năng của dải đất chữ S trong lĩnh vực sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

- Ông đánh giá thế nào về thị trường sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn cầu và Việt Nam nói riêng?

- Sau đại dịch, người tiêu dùng toàn cầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và khả năng miễn dịch trước các bệnh truyền nhiễm. Họ nhận thức được tầm quan trọng của sức đề kháng vì chính nó giúp bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của bệnh tật. Thậm chí khi đã nhiễm bệnh, hệ miễn dịch mạnh mẽ có thể giúp giảm bớt các tác động của virus, vi khuẩn lên cơ thể.

Từ đó, mọi người có xu hướng đầu tư hơn cho những sản phẩm, thực phẩm bổ sung giúp chăm sóc sức khỏe. Cụ thể hơn là những dòng sản phẩm dinh dưỡng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, bổ sung khoáng chất cho cơ thể hiệu quả, nhanh chóng, dễ hấp thu. Đây là xu hướng chung toàn cầu và cả ở Việt Nam, một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, với thị trường 100 triệu dân có kiến thức nhất định về dinh dưỡng như Việt Nam, Carefore Global New Zealand càng cần tập trung vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả nó mang lại cho họ.

- Giá trị cốt lõi trong hoạt động và định hướng phát triển của Carefore Global New Zealand là gì?

- Hoạt động vận hành kinh doanh của doanh nghiệp trên thế giới hầu hết có tác động nhất định đến "sức khỏe" trái đất. Mỗi thay đổi nhỏ đều có thể gây ảnh hưởng lên môi trường và con người.

Theo đó, từ khi thành lập đến nay, giá trị cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của Carefore Global New Zealand luôn xoay quanh chăm sóc sức khỏe con người và hành tinh. Chỉ khi sống trong môi trường lành mạnh, sức khỏe con người mới được đảm bảo. Hai yếu tố này không chỉ gắn liền mà còn tác động qua lại lẫn nhau.

Ông Scott Kerse trong buổi trao đổi với đối tác tinh doanh. Ảnh: Care For Việt Nam

- Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam, Carefore Global New Zealand có chiến lược gì để đáp ứng tốc độ này?

- Trên phương diện phát triển sản phẩm, Carefore Global New Zealand phối hợp chặt chẽ với Care For Việt Nam, đảm bảo các bên đều hiểu những giá trị cốt lõi chúng tôi theo đuổi. Ngược lại, để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chúng tôi cũng nghiên cứu và thu thập số liệu chi tiết để có kế hoạch vận hành, sản xuất tương ứng.

Hiện công ty đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm phù hợp với sức khỏe người dùng tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các thị trường trẻ này. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cơ sở sản xuất toàn cầu, đảm bảo số lượng lẫn chất lượng sản phẩm.

- Ngoài số lượng, công ty có những cam kết gì về chất lượng sản phẩm với người dùng Việt?

- Một trong những cam kết bền vững, không bao giờ thay đổi của Carefore Global New Zealand là tính an toàn và hiệu quả sản phẩm. Các nhà máy sản xuất hợp tác với chúng tôi đều đạt chuẩn RMP, tương đương tiêu chuẩn HACCP. Tiêu chuẩn này gồm hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Chúng tôi còn đạt chứng nhận Organic exporter về nhà máy xuất khẩu hữu cơ. Đây là các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt do chính phủ New Zealand xét duyệt. Chúng tôi luôn đảm bảo toàn bộ quy trình xuyên suốt được kiểm tra định kỳ hàng tuần bởi thanh tra từ các cơ quan quản lý được cấp phép.

Thực phẩm bổ sung Colos IgGold được sản xuất tại những nhà máy hiện đại với các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Đó là cách chúng tôi cam kết với người dùng rằng chất lượng, hiệu quả và an toàn sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của Carefore Global New Zealand.

Dây chuyền sản xuất khép kín và tự động hóa của Carefore Global New Zealand, đảm bảo đồng nhất về chất lượng sản phẩm, thỏa mãn các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuẩn quốc tế. Ảnh: Care For Việt Nam

- Carefore Global New Zealand làm gì để hiện thực hóa định hướng bền vững công ty đề ra?

- Hiện Carefore Global New Zealand đang áp dụng các nguyên tắc phát triển bền vững trực tiếp vào quy trình vận hành và sản xuất sản phẩm tại New Zealand. Bản thân chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững. Để làm được điều đó, công ty cần đáp ứng hai yếu tố chính.

Thứ nhất, cần phải hiểu tác động của hoạt động kinh doanh hiện hữu với môi trường. Thứ hai là phải đo lường và giảm thiểu những tác động tiêu cực xuống mức tối thiểu, đảm bảo sức khỏe của "hành tinh xanh".

Để hiện thực hóa các yếu tố trên, đầu tiên chúng tôi chủ động xây dựng hệ thống logistics với "xương sống" là vận tải biển. So với hàng không hay đường bộ, đường tàu biển cắt giảm khí thải vận chuyển đến 95%. Hiện giá cước vận tải biển đang tăng và sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên chúng tôi vẫn ưu tiên mục tiêu giảm thiểu tối đa phát thải CO2 trong mọi hoạt động kinh doanh.

Kế tiếp là vấn đề bao bì. Chúng tôi sử dụng 100% bao bì tái chế trong toàn bộ dây chuyền sản xuất và kinh doanh toàn cầu theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý. Từ khi bắt đầu, đội ngũ nghiên cứu, phân tích đã tìm và sử dụng các chất liệu bền vững, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Nguyên liệu thô thừa cũng được tái chế để tái sử dụng trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, việc sử dụng nguồn nước hợp lý cũng được Carefore Global New Zealand tập trung cải thiện. Chúng tôi đã cắt giảm tối đa việc sử dụng nước trong hoạt động kinh doanh sản xuất, kể cả trong khâu vệ sinh và thay bằng những phương pháp khác tiết kiệm hơn.

- Kỳ vọng của ông về sản phẩm Colos IgGold và đối tác Care For Việt Nam trong tương lai?

- Tôi và các đồng sự tại nhà máy đã nghiên cứu kỹ các số liệu, đồng thời thực hiện nhiều nghiên cứu về mức độ phù hợp của sản phẩm Colos IgGold với sức khỏe người dùng bản địa, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng khắt khe của người dùng Việt khi thị trường thực phẩm bổ sung dạng sữa phong phú với nhiều nhãn hàng.

Song song đó, chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các đối tác trong nước để đảm bảo chất lượng toàn bộ quy trình từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định quản lý thực phẩm bổ sung theo Chính phủ quốc gia sở tại.

Care For Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành dinh dưỡng miễn dịch, với kinh nghiệm hơn 10 năm phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động. Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng dương hàng năm, chúng tôi sẽ có chiến lược định vị thương hiệu sản phẩm Colos IgGold và tiếp cận người dùng Việt ý nghĩa nhất.

Sắp tới, Carefore Global New Zealand và Care For Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm mới hỗ trợ tăng cường hệ miễn dưỡng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Chặng đường này sẽ là nền tảng hướng tới mục tiêu chung, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu nói chung và người dân Việt Nam nói riêng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc, cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh.

Thy An