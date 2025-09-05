Con người có thể trường sinh bất tử hay không?

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được bằng chứng cho thấy con người có thể sống mãi mãi và cũng chưa có tiến bộ khoa học nào có thể giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

Cụ bà Jeanne Calment giữ kỷ lục về tuổi thọ cao nhất thế giới. Ảnh: The Philadelphia Enquirer

Theo AFP, hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh con người có thể sống mãi mãi. Các nhà khoa học thậm chí chưa đạt được sự đồng thuận liệu có giới hạn sinh học đối với tuổi thọ con người hay không. Theo Ilaria Bellantuono, nhà nghiên cứu về sinh học lão hóa tại Đại học Sheffield, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ.

Thực tế, dù có những tiến bộ to lớn trong hầu hết lĩnh vực y tế suốt vài thập kỷ qua, kỷ lục về tuổi thọ con người đang tạm ngừng bị phá vỡ. Cụ bà Jeanne Calment người Pháp qua đời ở tuổi 122 vào năm 1997, vẫn giữ kỷ lục về tuổi thọ cao nhất được xác nhận. Nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa con người đã đạt giới hạn tuổi thọ.

Theo nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí Science, tỷ lệ tử vong đang ổn định dần và người 115 tuổi không có nguy cơ tử vong cao hơn so với người 105 tuổi. Nhiều nhà nghiên cứu khác cảnh báo rằng dữ liệu về tuổi thọ có thể gây hiểu lầm do một số trường hợp làm giả giấy khai sinh để lừa tiền lương hưu.

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, hiện nhiều giải pháp đã được ứng dụng để hỗ trợ con người kéo dài tuổi thanh xuân:

Thay thế nội tạng

Theo Eric Boulanger, giáo sư sinh học và lão hóa tại Đại học Lille của Pháp, cấy ghép bộ phận cơ thể để giúp con người ngày càng trẻ hơn và bất tử không khả thi. Boulanger liệt kê hàng loạt rào cản y tế và mối quan tâm đạo đức, bao gồm nhu cầu thường xuyên đối với nội tạng mới và tác động mà các ca phẫu thuật cấy ghép lặp đi lặp lại gây ra cho cơ thể. Ông cũng nhấn mạnh cơ thể người không chỉ được tạo thành từ cơ quan nội tạng mà còn có mô mỡ, xương và nhiều thứ khác, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi lão hóa theo cách phức tạp và liên quan lẫn nhau, khiến ý tưởng thay thế nội tạng không thực tế.

Đầu tư vào kéo dài tuổi thọ

Nỗ lực kéo dài tuổi thọ gần đây thu hút số tiền đầu tư khổng lồ. Đây cũng là trọng tâm của phong trào do Thung lũng Silicon dẫn đầu, bao gồm tỷ phú Peter Thiel, người đã đầu tư hàng triệu USD vào các dự án tuổi thọ. Triệu phú công nghệ Bryan Johnson từng theo đuổi mục tiêu trường sinh và thử nghiệm nhiều lý thuyết, kỹ thuật và xu hướng chống lão hóa mới nhất trên chính cơ thể ông. Tuy nhiên, những nhà khoa học chính thống chỉ trích nỗ lực như vậy, cảnh báo chúng thiếu tính khoa học và có thể gây nguy hiểm.

Nghiên cứu về kéo dài tuổi thọ

Một số tiến bộ khoa học dấy lên hy vọng con người có thể chống lại lão hóa trong tương lai. Các nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực mang tên di truyền học biểu sinh (epigenetics). Những thay đổi ở ADN từ lâu được cho là yếu tố quan trọng trong lý do con người lão hóa. Tuy nhiên, di truyền học biểu sinh nghiên cứu về cách bật/tắt gene mà không làm thay đổi ADN gần đây thu hút nhiều sự chú ý.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Aging Cell vào tháng 6/2025 phát hiện thuốc rapamycin - dường như ảnh hưởng đến lão hóa, giúp kéo dài tuổi thọ của một số động vật như chuột. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo loại thuốc này hiệu quả ở người. Hiện nay, các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người bớt lo lắng tăng thời gian sống và đảm bảo đời sống khỏe mạnh.

An Khang (Theo AFP)