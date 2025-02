Trung QuốcÔtô đỗ bên lề đường bất ngờ bốc cháy, khi chủ xe đi nộp đơn yêu cầu bảo hiểm bồi thường thì phát hiện do cậu bé 9 tuổi cố tình ném pháo vào trong.

Ngày 28/1/2024, người đàn ông họ Trần đỗ xe bên lề đường ở huyện Tang Thực, thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Chiều hôm đó xe đột nhiên bốc cháy, bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa. Theo báo giá của đại lý 4S, chi phí sửa chữa ước tính 79.688 nhân dân tệ (khoảng 277 triệu đồng).

Ông Trần tin rằng xe tự bốc cháy nên đến công ty bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Nhưng sau khi thẩm định, công ty bảo hiểm trả lời rằng vụ cháy do con người gây ra và không chấp nhận yêu cầu bồi thường. Chủ xe báo cảnh sát.

Dữ liệu video từ camera hành trình và video giám sát trên đường cho thấy vào chiều 28/1/2024, một cậu bé đi ngang qua xe, ném một vật trông giống pháo nổ vào khe hở trên thanh chống va chạm ở phía trước xe. Ba phút sau, phần đầu xe bốc cháy.

Con ném pháo thiêu rụi ôtô, bố đổ tại chủ xe đỗ bừa bãi Video giám sát cho thấy cậu bé ném thứ giống pháo vào trong xe. Video: Jiaodian

Ông Trần tìm thấy cậu bé trong video. Không đạt được thỏa thuận về bồi thường với bố cậu bé là ông Lý nên ông Trần đệ đơn kiện lên tòa án.

Sau khi xét xử, TAND huyện Tang Thực cho rằng hành vi của cậu bé đã gây thiệt hại đến tài sản của Trần nên phải chịu trách nhiệm bồi thường. Do là trẻ vị thành niên và không có tài sản riêng nên trách nhiệm bồi thường sẽ do người giám hộ hợp pháp thực hiện. Tòa phán quyết ông Lý phải bồi thường cho Trần chi phí sửa chữa xe, phí thẩm định và các tổn thất khác, tổng cộng hơn 84.000 nhân dân tệ (khoảng 290 triệu đồng).

Bố cậu bé kháng cáo, nói rằng con trai chỉ nhặt một chiếc bật lửa bên lề đường và ném nó cạnh xe vì tò mò. Đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc, không nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Theo ông, chủ xe phải chịu nhiều trách nhiệm hơn vì đỗ xe bừa bãi, vì thế yêu cầu tòa án thay đổi phán quyết. Ông chỉ đồng ý chịu 30% trách nhiệm và chủ xe 70%.

Trong phiên phúc thẩm, TAND thành phố Trương Gia Giới cho rằng, dựa trên hai video do Trần cung cấp, khi đi qua chiếc xe, đứa trẻ liên tục có động tác châm lửa rồi ném bằng tay. Kết hợp với tiếng pháo nổ trong video, có thể nhận định cậu bé đã ném một vật giống như pháo vào khe hở trên thanh chống va chạm ở phía trước của xe. Trong ba phút tiếp theo, không có người, phương tiện hay vật thể nào khác tiếp xúc, xe đỗ ở cùng một nơi trong hơn sáu giờ. Kết hợp với việc đại lý 4S loại trừ khả năng xe tự bốc cháy, tất cả đủ hình thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh để xác định mối quan hệ nhân quả giữa hai sự việc.

Theo tòa án, khi đó cậu bé mới 9 tuổi, chưa thể hiểu đầy đủ và chính xác về hậu quả cụ thể của hành vi. Nhưng dựa trên hiểu biết xã hội thông thường và kinh nghiệm sống hàng ngày, đứa trẻ 9 tuổi hẳn phải có hiểu biết nhất định về tính nguy hiểm và khả năng gây hại mà hành vi này có thể gây ra.

Cha mẹ nên giáo dục trẻ các kiến thức an toàn cần thiết để nhận thức cần tránh xa các nguồn lửa, pháo nổ và các vật dụng có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn cá nhân và tài sản của mình và người khác. Hành vi của cậu bé phản ánh sự thiếu sót trong giáo dục của người giám hộ.

Dù ông Trần đỗ xe bên lề đường chứ không phải nơi đỗ xe hợp pháp, nhưng hành vi này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của xe. So với các tai nạn thông thường và có thể lường trước được như trầy xước, sự việc trong trường hợp này nằm ngoài phạm vi mà người bình thường có thể lường trước được và không liên quan vị trí đỗ xe. Do đó, ông Trần không có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho chiếc xe và không cần phải chịu trách nhiệm nào.

Tòa bác kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Cậu bé ném pháo xuống nắp cống gây nổ Video giám sát ghi lại cảnh cậu bé ném pháo xuống nắp cống. Video: CCTV

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra vụ một cậu bé ném pháo xuống nắp cống trên đường gây nổ, khiến 8 chiếc ôtô đỗ gần đó bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra ngày 30/1, thu hút sự chú ý và bình luận của nhiều người khi thông tin được đăng tải. Theo ước tính của ba công ty bảo hiểm, tổng số tiền thiệt hại của các xe liên quan là khoảng 285.000 nhân dân tệ, trong đó có một chiếc Porsche, một chiếc BMW và một chiếc Audi.

Cậu bé bỏ chạy sau khi ném pháo, nhưng bị cảnh sát tìm thấy sau một giờ và bị đưa đến đồn cùng bố mẹ để điều tra. Theo luật sư, phần lớn trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về người giám hộ của cậu bé.

Tuệ Anh (Theo Hongxing Xinwen, CCTV)