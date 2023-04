Cơn mưa giúp Sài Gòn giải nhiệt

Mưa khoảng 30 phút khiến một số khu vực ở thành phố hạ nhiệt, giảm oi bức sau hơn ba tháng nắng nóng kéo dài hơn, chiều 3/4.

Đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp bị ngập gần nửa bánh xe sau cơn mưa. Ảnh: Văn Sỹ

Khoảng 16h, bầu trời ở một số quận Gò Vấp, Tân Bình, quận 12 tối mù do mây kéo đến dày đặc. Ít phút sau mưa đổ xuống ào ào kèm sấm chớp, gió giật. Cơn mưa kéo dài chừng nửa tiếng khiến nhiều tuyến đường trũng thấp như Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Quá, Song Hành... bị ngập cục bộ do nước không kịp thoát. Nhiều người đi đường phải trú dưới mái hiên nhà dân do không có áo mưa. Một số phụ huynh chở học sinh tan trường cũng bị ướt.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết do nhiễu động từ rãnh thấp xích đạo đã gây mưa trái mùa tại một số khu vực ở thành phố. Mưa làm giảm 2-3 độ C, giúp người dân cảm thấy dễ chịu hơn sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Trong các ngày tới, thành phố sẽ có mưa rải rác ở một số khu vực nhưng lưu lượng thấp, dưới 10 mm.

Nhiều người đi đường bị ướt trong cơn mưa. Ảnh: Văn Sỹ

Theo ông Quyết, người dân cần tránh những trận mưa trái mùa như hôm nay vì trong nước mưa chứa nhiều chất ô nhiễm không khí. Một số người trúng mưa dễ bị cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Trước đó, hôm 9/1, cơn mưa bất thường kéo dài gần một giờ đổ xuống trung tâm thành phố và các quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, TP Thủ Đức. Từ đó, TP HCM trải qua 3 tháng không có mưa.

Dự báo mùa mưa năm nay ở khu vực Đông Nam Bộ trong khoảng 24/4-5/5, sớm hơn so với mọi năm.

Đình Văn