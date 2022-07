Còn một tuần nhận hồ sơ tham gia Startup Việt 2022

Các công ty, dự án khởi nghiệp có thể đăng ký hồ sơ tham gia cuộc thi Startup Việt 2022 đến hết ngày 22/7.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Vòng tiếp nhận hồ sơ của Startup Việt mùa thứ sáu diễn ra từ ngày 13/6 đến 22/7 và chương trình sẽ công bố các dự án bước vào vòng tiếp theo trong tháng 8.

Từ khi mở cổng đăng ký ngày 13/6 đến nay, chương trình đã nhận được hàng chục hồ sơ của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, logistic, thời trang, sản xuất, nông nghiệp, chăm sóc khách hàng,... Nhiều hồ sơ đã có sản phẩm thực tế tương đối hoàn thiện, có thể triển khai thực tế. Bên cạnh các dự án với ý tưởng và sản phẩm mới lạ, độc đáo, nhiều dự án giúp giải quyết các bài toán cũ, nhưng ứng dụng các công nghệ tiên tiến để mang lại hiệu quả tốt hơn. Lễ trao giải Startup Việt 2020. Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về tình hình tăng trưởng doanh số, năng lực tổ chức doanh nghiệp, tính phát triển bền vững, triển vọng ứng dụng quốc tế. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.