Còn một tuần để mua vé giải chạy đêm Hà Nội

VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ đóng cổng bán vé trên trang vào ngày 30/7, giá vé vẫn ưu đãi 15%.

*Đăng ký tham gia tại đây

Giải chạy đêm Hà Nội sẽ diễn ra vào đêm 22/8 đến rạng sáng 23/8, như vậy các vận động viên đã đăng ký tham gia chỉ còn khoảng một tháng để chuẩn bị cho cuộc đua. Ngoài những tên tuổi hàng đầu làng chạy bộ, giải thu hút không ít người lần đầu đến với môn thể thao này.

Thanh Tùng (sinh viên ĐH Hà Nội) cho biết đã rủ một nhóm bạn lập hội tham gia giải chạy, đăng ký cự ly 21 km. "Cung đường đẹp, cơ hội được khám phá thêm nhịp sống về đêm của Thủ đô là một trong những lý do thúc giục tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử thách bản thân với quãng đường 21 km", Tùng chia sẻ.

Cùng với Thanh Tùng, hàng nghìn người đã mua Bib trên trang vm.vnexpress.net/ha-noi-2020. Ban tổ chức cho biết, số lượng runner đăng ký tham dự giải vẫn tiếp tục tăng.

Vận động viên chạy thử đường chạy đêm Hà Nội.

Để ủng hộ tháng khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sales - của Bộ Công Thương (từ 1/7 đến hết 30/7) cùng sự kiện chủ đề "Hà Nội đêm rực rỡ", ban tổ chức vẫn ưu đãi 15% giá vé đến khi đóng cổng bán vào 12h ngày 30/7. Người yêu marathon, thích chinh phục những cung đường đẹp nhất của Hà Nội về đêm có thể tiết kiệm 15% khi mua vé bốn cự ly. Cụ thể, chặng 5 km còn 408.000 đồng (giá gốc 480.000 đồng); 10 km giá 810.000 đồng (chưa giảm là 960.000 đồng). Cự ly 21 km còn 969.000 đồng (giá gốc 1,14 triệu đồng); cự ly 42 km còn 1,122 triệu đồng (gốc 1,31 triệu đồng).

Trên một số diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự hào hứng về giải chạy cũng như cung đường ấn tượng sẽ qua ở Bờ Hồ, phố cổ, đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng... Anh Nguyễn Mạnh Trung - runner đăng ký tham gia giải chạy từ hồi tháng 2 cho biết, đã điền thêm vào thời gian biểu của mình 2 buổi tập chạy vào tối thứ bảy và chủ nhật.

Anh Trần Tiến Đạt, một runner tham gia buổi chạy thử đánh giá do ban tổ chức khởi xướng chia sẻ, thời tiết về đêm của Hà Nội rất mát, có lợi thế so với việc chạy vào ban ngày. "Khi chạy đêm, lúc đầu có hơi uể oải vì chưa quen lắm, nhưng sau khi khởi động tôi lại thấy phấn chấn. Nhiều người nói Hà Nội đẹp nhất về đêm quả không sai", Tiến Đạt chia sẻ. Runner này lưu ý thêm, khi tham gia chạy đêm, các vận động viên cần chuẩn bị tốt về thể lực và dinh dưỡng vì so với chạy ngày, ban đêm cần tỉnh táo và quan sát tốt hơn.

Bên cạnh hoạt động thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sẽ có những hoạt động bên lề thú vị. Do đó, runner và người thân có thể cùng nhau tham dự, khám phá những nét văn hoá độc đáo của Hà Nội, trải nghiệm những món ăn đường phố đặc trưng dưới tiết trời mát mẻ.

An Nhiên