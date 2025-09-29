'Cơn khát' tăng chiều cao khiến quỹ bảo hiểm Hàn Quốc lao đao

Trào lưu tiêm hormone tăng trưởng và nhu cầu sử dụng thuốc viêm da cơ địa đang tạo ra áp lực tài chính khổng lồ lên hệ thống y tế Hàn Quốc.

Hôm 29/9, các cơ quan truyền thông nước này cho biết trong vòng 5 năm qua, chi phí Quỹ Bảo hiểm Y tế Quốc gia chi trả cho hai nhóm thuốc tiêm hormone tăng trưởng và trị viêm da cơ địa tăng vọt. Cụ thể, giai đoạn 2020-2024, số trẻ dưới 19 tuổi được kê đơn hormone tăng trưởng đã tăng 2,8 lần, đạt gần 35.000 ca. Gánh nặng tài chính đối với quỹ bảo hiểm y tế cũng tăng tương ứng 2,7 lần, từ 59,7 tỷ won lên 159,2 tỷ won. Mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm tuổi 10-14, với số ca tăng gần 4 lần, kéo theo chi phí cho nhóm này tăng từ 32 tỷ won lên hơn 100 tỷ won.

Hormone tăng trưởng (GH) là một hormone được sản xuất bởi tuyến yên trong não, tác dụng giúp trẻ phát triển, chủ yếu trong giai đoạn tuổi dậy thì. Thiếu GH là rối loạn nội tiết phổ biến, một trong những nguyên nhân quan trọng gây chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể gặp vấn đề về sản xuất và phóng thích hormone tăng trưởng không đủ.

Thiếu hormone này có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải do tổn thương tuyến yên, chấn thương đầu nặng, u não hoặc nhiễm trùng dạng viêm màng não, viêm não..., xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Trong một số trường hợp, việc thiếu GH không xác định được nguyên nhân.

Bé gái được kiểm tra sức khỏe tại một trung tâm phát triển chiều cao ở Hàn Quốc. Ảnh: TallnFit

Nguyên nhân của xu hướng tiêm GH này là mong muốn con cái cao lớn của các bậc phụ huynh Hàn Quốc. Tại đây, chiều cao được coi là lợi thế cạnh tranh về công việc và các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ hiện đại sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho liệu pháp hormone tăng trưởng để con có được ưu thế. Hơn nữa, tỷ lệ sinh giảm khiến các gia đình có xu hướng "đầu tư" tập trung cho một con, cùng với tâm lý xã hội xem hormone tăng trưởng như một loại "thần dược", đã khiến trào lưu này lan rộng.

Tuy nhiên, các con số trên chỉ phản ánh những trường hợp đủ điều kiện được bảo hiểm chi trả (như trẻ nằm trong nhóm 3% thấp nhất về chiều cao). Quy mô thực tế của thị trường này còn lớn hơn rất nhiều, bao gồm cả các đơn thuốc tự chi trả. Theo Cơ quan Hợp tác Y tế Dựa trên Bằng chứng Hàn Quốc, thị trường thuốc tiêm hormone tăng trưởng tại nước này năm 2023 dự kiến đạt khoảng 480 tỷ won.

Một tháng tiêm hormone tăng trưởng có giá trung bình khoảng 700.000 won (khoảng 470 USD) và một năm điều trị có thể vượt quá 10 triệu won (khoảng 6.800 USD). Trẻ em sử dụng liệu pháp cần tiêm thuốc hàng đêm, tối đa 7 ngày một tuần, tiếp tục tiêm từ một đến ba năm sau xét nghiệm hormone ban đầu. Sau 3-6 tháng điều trị, trẻ sẽ được đo lại chiều cao và xét nghiệm máu để đánh giá kết quả và điều chỉnh liều thuốc nếu cần.

Bên cạnh hormone tăng trưởng, chi phí cho các loại thuốc điều trị viêm da cơ địa nặng cũng là một gánh nặng lớn lên Quỹ Bảo hiểm. Sự bùng nổ của hai nhóm thuốc trên đã đẩy tổng chi tiêu dược phẩm của bảo hiểm y tế Hàn Quốc tăng 35,9% trong 5 năm.

Trước thực trạng này, giới chuyên gia đang lên tiếng cảnh báo về sự cần thiết phải thẩm định lại hiệu quả của thuốc so với chi phí để bảo vệ tài chính của quỹ bảo hiểm y tế và hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc.

Nghị sĩ Kim Seon-min, thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc, thành viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội, nhấn mạnh: "Ngay cả khi thuốc được kê đơn đúng tiêu chuẩn, chúng ta vẫn cần thẩm định lại hiệu quả so với chi phí đối với những loại thuốc có mức sử dụng tăng đột biến". Ông kêu gọi chính phủ cần có những biện pháp siết chặt quản lý chi phí dược phẩm để đảm bảo sự bền vững của quỹ bảo hiểm y tế.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự ý bổ sung hormone tăng trưởng. Các sản phẩm GH không được kiểm soát hoặc không hợp pháp có thể chứa tạp chất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Bình Minh (Theo Maeil Business Newspaper)