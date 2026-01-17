'Con kể ba nghe' - rạn nứt vì khoảng cách thế hệ

Kiều Minh Tuấn hóa người cha đơn thân, mưu sinh bằng nghề xiếc, yêu con nhưng thể hiện sai cách khiến cậu bé tổn thương, trong phim "Con kể ba nghe".

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo. Kịch bản xoay quanh Thái (Kiều Minh Tuấn đóng) - nghệ sĩ xiếc đoàn Sắc Màu và con trai Minh (Hạo Khang), bất ổn tâm lý ở tuổi dậy thì. Khi Minh liên tục tự tổn thương bản thân, thu mình và dần mất kết nối thế giới xung quanh, Thái rơi vào trạng thái hoang mang, bất lực. Người cha loay hoay tìm mọi cách vực con dậy - từ trách mắng, áp đặt, tìm phương thức tâm linh đến chạy chữa y học.

Êkíp không khai thác vấn đề tâm lý theo hướng giật gân hay bi lụy mà đặt trong bối cảnh rất đời: khi yêu thương không thể nói ra và trao đi đúng cách. Thái yêu con nhưng quen thể hiện bằng mệnh lệnh, sự cứng rắn. Minh cần bố lắng nghe nhưng không đủ ngôn từ diễn đạt cảm xúc bản thân. Hai cái tôi tồn tại song song, âm thầm va chạm và kéo dài qua năm tháng.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung lý giải dưới một mái nhà, hai cha con sống trong thế giới riêng, cô đơn. Lời nói vốn mang ý định giúp con mạnh mẽ hơn của người cha lại trở thành vết thương sâu, bào mòn sự tự tin và cảm giác an toàn của cậu bé. Sự đối lập ấy phản ánh chân thực rạn nứt thầm lặng, khoảng cách thế hệ đang tồn tại trong nhiều gia đình hiện đại.

"Con kể ba nghe" dẫn dắt khán giả vào hành trình giao tiếp đầy bế tắc giữa người cha quen gồng gánh và cậu con trai tuổi mới lớn. Ảnh: Genesi Creative

Theo đạo diễn, trung tâm cảm xúc Con kể ba nghe nằm ở màn thể hiện bùng nổ của Kiều Minh Tuấn. Anh diễn tiết chế, tập trung ánh mắt, cử chỉ và khoảng lặng giàu sức nặng. Sự đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ của nghệ sĩ xiếc và nội tâm lo âu của người cha giúp nhân vật này sống động, đời hơn.

Mặt khác, Hạo Khang khắc họa hình ảnh cậu con trai tuổi dậy thì nhạy cảm, dễ tổn thương và hoang mang trước tâm lý bản thân. Đạo diễn đánh giá Hạo Khang diễn xuất không cường điệu hay bi lụy mà tiết chế tự nhiên, khiến khán giả dễ đồng cảm thay vì cảm thấy bị dẫn dắt cảm xúc.

Kiều Minh Tuấn - bé Hạo Khang tương tác ăn ý, nhất là những đoạn căng thẳng. Xung đột bố con đến từ lời nói vụn vặt, ánh nhìn né tránh và khoảng im lặng kéo dài.

Đạo diễn đánh giá Kiều Minh Tuấn bùng nổ trong trường đoạn tâm lý phức tạp. Ảnh: Genesi Creative

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ giúp đoàn xiếc Sắc Màu ấm áp, giàu sức sống. Quốc Khánh, Hồng Ánh, Mai Cát Vi mang đến vẻ duyên dáng, đời thường cho không khí gánh xiếc. Lê Lộc, ca sĩ Phương Thanh ghi dấu với loạt khoảnh khắc hài vừa đủ.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết phim nhằm tri ân nghề xiếc, do đó anh mời những nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp và đội ngũ cố vấn chuyên môn suốt quá trình sản xuất, qua đó tái hiện không gian sân khấu rực rỡ lẫn đời sống sau ánh đèn.

Êkíp chú trọng khâu dàn dựng phân cảnh đi dây, nhào lộn, biểu diễn trên cao, hạn chế can thiệp kỹ xảo. Kiều Minh Tuấn, Quốc Khánh, Yến Nhi tự thực hiện nhiều phân đoạn xiếc có độ khó cao mà không cần diễn viên đóng thế, vừa tạo cảm giác chân thực, vừa giúp khán giả cảm nhận rủi ro, hiểm nguy nhân vật phải đối diện.

Các diễn viên phải tập luyện, tự thực hiện tiết mục xiếc. Ảnh: Genesi Creative

Theo đạo diễn, trong phim, xiếc không đơn thuần là bối cảnh mà mang tính biểu tượng. Sợi dây mong manh là phép ẩn dụ cho hành trình làm cha của Thái - nơi chỉ một khoảnh khắc chênh vênh cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

Qua Con kể ba nghe, êkíp không lý tưởng hóa gia đình mà chỉ ra: yêu thương là chưa đủ nếu thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu. Những tổn thương được giải quyết chậm rãi qua quá trình đối diện, chấp nhận và học cách chia sẻ từ hai phía. Khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước dung hòa lát cắt cay đắng của đời sống gia đình giúp phim giữ được nhịp cảm xúc tự nhiên.

Con kể ba nghe có chiếu sớm vào ngày 14-15/1, ra rạp toàn quốc từ 16/1.

Hiếu Châu