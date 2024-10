Cơn giận của người vợ bị chồng đá

Nghệ AnBà Nguyễn Thị Dung khai từng bị chồng đánh song cam chịu, lần gần nhất do bị đá vào chân quá đau nên mất kiểm soát, vung dao khiến gia đình rơi vào bi kịch.

Suốt phiên xử mở tại TAND tỉnh Nghệ An vào giữa tháng 10, bà Dung, 57 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp liên tục khóc, bày tỏ sự ân hận vì gây ra cái chết cho ông Sầm Văn Quân, 60 tuổi, sau khi bị chồng say rượu trách mắng và rượt đuổi, đá mạnh vào chân gây đau. Phía dưới hội trường, các thành viên trong gia đình bà Dung, là đại diện cho cả bị hại lẫn bị cáo, nói vừa thương vừa trách hai vợ chồng.

"Một điều nhịn chín điều lành, giá như vợ hoặc chồng kiềm chế lời nói và hành động thì đâu phải ngồi giữa tòa lấy tay lau nước mắt như thế này", một người nói.

Theo cáo trạng, chiều 22/6, ông Quân đi sửa máy cắt cỏ nhưng khuya cùng ngày mới trở về nhà ở xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp trong tình trạng ngà say. Lúc này bà Dung chưa ngủ, do đau khớp nên không dậy mở cửa ngay. Ông Quân lớn tiếng trách móc "chẳng biết quan tâm, không biết hỏi han xem đã ăn uống gì chưa". Bà Dung nói lại vài câu. Hai người to tiếng.

Bị cáo Dung trả lời thẩm vấn tại phiên xử hôm 15/10. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, ông Quân tiến lại để giằng co song bà Dung bỏ đi. Hai người đuổi nhau chạy quanh giếng. Vài phút sau, ông đá hai phát vào chân vợ. Bà Dung vơ lấy dao để trên nắp giếng để phòng bị, tuy nhiên chồng vẫn áp sát. Bà Dung đâm hai nhát trúng vùng ngực ông Quân khiến tử vong.

Hai tay run run bám vào bàn xét xử, bà Dung mắt đỏ hoe khai vợ chồng kết hôn hơn 30 năm, có hai con trai và gái, từ trước tới nay làm nông nghiệp. Bà tính bộc trực, hay nói thẳng, ông Quân nóng nẩy. Thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, cả hai luôn to tiếng khiến con cái và hàng xóm phải khuyên can.

Vài tiếng trước khi xảy ra án mạng, bà Dung chuẩn bị bữa tối xong đã gọi điện thoại giục ông Quân về ăn cơm nhưng được đáp rằng "đang sửa máy cắt cỏ chưa xong", vì thế bà cùng mẹ chồng dùng bữa trước. 21h cùng ngày, bà tiếp tục liên lạc với chồng, bảo khuya rồi nên về ngủ song nhận được phản hồi "đang có việc".

23h cùng ngày, bà Dung nghe tiếng xe máy tiến vào sân, biết chồng về nhưng do đau khớp nên chưa dậy kịp. Ông Quân đi vào nhà tắm và gọi vợ con dậy bật điện vì đang say rượu. 4 phút sau, bà Dung dậy bật điện sáng và mở cửa đi ra khu vực giếng nước. Lúc này, ông Quân trong tình trạng say khướt, không mặc áo, đứng trách móc vợ: "Dốt, không biết quan tâm, hỏi han chồng đã ăn uống gì chưa".

Bà Dung kể lúc đó đáp lại: "Giờ này mà còn đòi ăn cơm, biết mấy giờ rồi không. Bây giờ đã khuya, ai ăn nữa, tôi gọi thì ông không về ăn". Khi vợ vừa dứt lời, ông Quân không nói thêm, tiến dần về phía trước, khua tay khiến bà sợ, bỏ chạy xung quanh giếng. Kết thúc cuộc rượt đuổi là án mạng.

Lau nước mắt chảy dài trên gò má, bà Dung kể bị đau khớp nhiều năm nên sức khỏe yếu, vì vậy lúc biết chồng về đã ngại xuống nhà tắm bật điện, từ đó khiến ông Quân bực tức.

Bị cáo cho hay cũng sống trong khổ tâm một thời gian dài, bởi mỗi lúc chồng say rượu thường nổi nóng, đánh đập. Nhiều lần bị hành hung bà cam chịu, tránh đi và phải giấu các con để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có nhận thức được việc dùng dao là nguy hiểm không. Tại sao lúc đó không đứng dậy bỏ chạy tiếp mà lại hành động như vậy?". Bà Dung đáp ban đầu chỉ muốn giơ dao dọa, do bị chồng đá mạnh vào hai chân quá đau nên bực tức, hành động thiếu kiểm soát.

HĐXX phân tích, tình huống trên xuất phát từ cách cư xử không đúng của người chồng, tranh cãi với người say không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Đáng ra vợ nên nhẫn nhịn một tý, sáng mai phân tích cho chồng hiểu cũng chưa muộn, thay vì cố đôi co hơn thua trong cơn bực tức.

Bà Dung nghe xong lặng người vài giây, nói đã rất hối hận, ám ảnh và dằn vặt tinh thần. Nhiều đêm bị cáo nằm trằn trọc không thể ngủ, cảm thấy có lỗi khó tha thứ khi đẩy gia đình rơi vào bi kịch.

Có mặt tại tòa, anh Sầm Văn Tôn, 32 tuổi, con trai bà Dung, nói đau lòng khi đứng giữa hoàn cảnh trớ trêu như thế này, không biết ứng xử ra sao cho phù hợp khi bị hại là bố, người gây án chính là mẹ.

"Mẹ tuổi cũng đã lớn, đau ốm liên miên. Cả nhà đã bàn bạc, làm đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt để mẹ có thể sớm trở về. Chứ nhiều tháng nay nhà nguội lạnh, bà nội cùng hai anh em suy sụp, không muốn ra ngoài tiếp xúc với ai", anh Tôn nói, nhìn sang mẹ đứng cách khoảng hai mét.

Bà Dung nhiều lần lau nước mắt khi trả lời chủ tọa. Người thân cùng hai con ngồi bên cạnh. Ảnh: Hùng Lê

Luật sư bào chữa cho rằng tòa cần có đánh giá khách quan khi đưa ra phán quyết, bởi xét cho cùng bà Dung là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bà chỉ vì muốn lo cho con cái nên nhẫn nhịn chung sống đến tuổi này.

"Giờ có nói gì đi nữa thì chồng cũng đã mất, sự việc chẳng thể cứu vãn. Tôi xin lỗi các con, hai bên nội ngoại. Mong tòa hiểu cho hoàn cảnh và nỗi khổ tâm của tôi, cho hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về chuộc lỗi lầm, có cơ hội chăm sóc mẹ chồng già yếu cùng con cháu", bà Dung nói tại phần trình bày sau cùng.

Theo tòa, những câu chuyện tương tự như thế này trong xã hội không hiếm, vì thế mong các cặp vợ chồng hãy hiểu rằng mình đang là trụ cột, đừng vì những phút nóng giận nhất thời mất kiểm soát. Bài học rút ra là cần kiềm chế mọi mâu thuẫn, dù là nhỏ nhất.

HĐXX nhận định, bà Dung phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, song được hưởng một số tình tiết khoan hồng như thành khẩn, ăn năn hối cải, ra đầu thú, phía bị hại có được xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận bản án 8 năm tù về tội Giết người, bà Dung thất thần bước theo cảnh sát đi ra xe thùng. Ngoái về phía sau, bị cáo gần như khuỵu đầu gối khi thấy hai con đang gục đầu dưới ghế.

Đức Hùng