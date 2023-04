Cơn giận của người đàn bà khi chồng 'chạy theo' người tình trẻ

MỹSau cuộc chiến ly hôn dai dẳng và đầy thù địch, Betty Broderick cầm súng lẻn vào nhà, bắn chết chồng cũ và vợ mới của anh ta, năm 1989.

Betty, 18 tuổi, gặp Dan Broderick, 21 tuổi, khi đi xem bóng đá cùng bạn tại Đại học Notre Dame vào một ngày cuối tuần năm 1965. Dan chủ động theo đuổi, gửi thư đến nhà Betty ở Bronxville, New York. Họ thành đôi sau khi Dan chuyển đến New York để học y khoa tại Đại học Cornell.

Theo Betty, Dan rất tham vọng, thông minh và hài hước. Họ có xuất thân và mục tiêu tương đồng. Dan cầu hôn cô mỗi ngày trong suốt ba năm, cho đến khi nhận được lời đồng ý.

Sau lễ cưới linh đình vào năm 1969, Dan hoàn thành việc học ở trường y, sau đó học tiếp bằng luật từ Đại học Harvard nhờ vay vốn sinh viên. Trong thời gian đó, Betty là trụ cột kinh tế của gia đình nhỏ, vừa đi làm vừa chăm con. Sau đó, cả nhà chuyển đến Nam California để Dan bắt đầu sự nghiệp luật sư chuyên về sơ suất y tế.

Họ trở thành cặp vợ chồng hoàn hảo trong mắt người xung quanh, tận hưởng cuộc sống giàu sang nhờ thu nhập cao của Dan. Betty ở nhà và nuôi dạy bốn con.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Betty thường bất mãn với Dan và ngày càng hung dữ với chồng con. Con gái lớn của họ, Kim, cho biết mẹ lúc nào cũng nổi giận với bố, ném đồ đạc, đánh con.

Tháng 9/1983, Dan thuê Linda Kolkena, 21 tuổi, cựu tiếp viên hàng không, làm trợ lý pháp lý. Linda được mô tả là phiên bản trẻ hơn nhiều của Betty. Ngay từ tháng 10/1983, Betty đã nghi Dan ngoại tình với Linda, nhưng anh ta phủ nhận.

Những nghi ngờ được xác nhận vào ngày sinh nhật thứ 39 của Dan. Khi đến văn phòng để tạo bất ngờ cho chồng, Betty được biết Dan và Linda đã vắng mặt gần như cả ngày. Bàn của anh ta phủ đầy rượu sâm panh, bánh ngọt và bóng bay. Betty trở về nhà, gom một chồng quần áo đặt may của Dan đem đốt ở sân sau, trước mặt các con.

Dan Broderick bên Betty (ảnh trái) và bên Linda Kolkena. Ảnh: Oxygen

Dan chuyển ra ngoài sống vào tháng 2/1985. Anh ta giành quyền nuôi con sau khi Betty mang từng đứa trẻ đến bỏ lại trước cửa nhà mới của chồng. Đến tháng 9/1985, Dan đệ đơn ly dị. Cuộc chiến ly hôn kéo dài và đầy thù địch giữa họ bắt đầu.

Vụ ly hôn chính thức diễn ra vào năm 1986, nhưng cuộc chiến pháp lý để đạt được thỏa thuận tài chính và quyền nuôi con tiếp tục trong nhiều năm cho đến khi thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng vào năm 1989.

Betty yêu cầu tòa án phán Dan phải chu cấp 25.000 USD tiền cấp dưỡng cho cô mỗi tháng trong 10 năm cùng khoản thanh toán một triệu USD tiền mặt. Tuy nhiên cuối cùng, Betty chỉ nhận được 28.000 USD và phí cấp dưỡng 16.000 USD một tháng. Kết quả này khiến cô phẫn nộ.

Betty trả đũa bằng hàng trăm tin nhắn chửi rủa tục tĩu trên máy trả lời tự động của Dan. Cô phớt lờ nhiều lệnh cấm đặt chân vào tài sản của Dan, phá hoại nhà mới của chồng cũ, thậm chí lao xe vào cửa nhà Dan dù lúc đó các con đang ở bên trong.

Những cơn bộc phát bạo lực của Betty khiến cô bị Dan cáo buộc hình sự dẫn đến bị tạm giữ trong thời gian ngắn, bị trừ tiền từ khoản trợ cấp hàng tháng.

Sự quấy rối nghiêm trọng đến mức khi Dan và Linda kết hôn vào tháng 4/1989, anh ta đã thuê nhân viên an ninh chìm để đề phòng Betty phá đám cưới. Linda đề nghị Dan mặc áo chống đạn nhưng anh ta từ chối, nói với một người bạn rằng không tin Betty sẽ giết "con gà đẻ trứng vàng" của mình.

Cuối cùng, Betty không đến và hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Sau đám cưới, Betty nói bị Linda chế nhạo bằng cách gửi cho cô các quảng cáo về kem dưỡng da mặt và liệu pháp giảm béo qua thư điện tử.

Khoảng 5h30 ngày 5/11/1989, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 42 của Betty, cô lấy chìa khóa con gái đánh rơi, lẻn vào nhà của Dan và Linda. Cô đi lên lầu, vào phòng ngủ của họ với một khẩu súng và xả năm phát đạn vào cặp đôi đang ngủ trên giường. Hai viên đạn găm vào đầu và ngực Linda khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức; một viên đạn bắn vào ngực Dan; một viên đạn trúng tường, và một viên đạn trúng tủ đầu giường.

Dan trúng đạn khi nhảy khỏi giường, ngã xuống sàn gần điện thoại. Anh ta nói: "Được. Cô bắn tôi. Tôi chết rồi". Lo sợ chồng cũ gọi cảnh sát, Betty vội giật dây cáp điện thoại trên tường và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi liên lạc với con gái, Betty ra đầu thú và bị buộc tội giết người.

Cảnh sát ở bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: KFMB

Bên cạnh những ý kiến coi Betty là một kẻ giết người máu lạnh có tính toán, bộ phận khác lại cảm thông, cho rằng Dan cũng có lỗi và coi cô như một "chiến binh báo thù" với những phụ nữ bị khinh rẻ.

Betty không phủ nhận đã bóp cò. Tại phiên tòa, cô giải thích rằng chưa bao giờ lên kế hoạch giết Dan và Linda. Cô nói bị giật mình khi Linda hét lên "Gọi cảnh sát!" và nổ súng ngay lập tức.

Betty nói đã bị chồng ngược đãi trong một hệ thống pháp luật bị thao túng để chống lại cô. Cô nói với bồi thẩm đoàn về việc đã hỗ trợ tài chính cho Dan học trường y và trường luật nhưng khi thành công, anh ta ruồng bỏ cô để theo tình mới trẻ hơn.

Luật sư bào chữa cho rằng hành vi của Betty bị thúc đẩy bởi nhiều năm bị chồng cũ lạm dụng tâm lý, thể chất và tinh thần. Tiến sĩ Park Dietz, bác sĩ tâm thần pháp y và tội phạm học, cho biết Betty mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính và ái kỷ.

Phiên tòa đầu tiên kết thúc bằng việc bồi thẩm đoàn không thể nhất trí đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, trong phiên tòa tái thẩm vào năm 1991, Betty bị kết tội với hai tội danh Giết người cấp độ hai.

Tháng 2/1992, Betty bị tuyên mức án tối đa là tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 32 năm.

Betty Broderick khóc tại phiên tòa. Ảnh: Shutterstock

Betty nộp đơn xin ân xá trong năm 2010 và 2017 nhưng đều bị từ chối với lý do vẫn không thừa nhận hành vi sai trái mà tiếp tục đổ lỗi cho các nạn nhân và không tỏ ra hối hận. Betty sẽ đủ điều kiện để được xem xét ân xá lần tiếp theo vào năm 2032, khi 84 tuổi.

Bốn con của Betty bị chia rẽ về bản án của mẹ. Trên The Oprah Show, con trai út Rhett hy vọng mẹ được trả tự do. "Bà ấy không phải là mối nguy hiểm cho xã hội, hai người duy nhất mà bà ấy gây nguy hiểm đã chết", Rhett nói.

Tuy nhiên, con trai thứ Daniel nói với hội đồng ân xá vào năm 2010 rằng mẹ vẫn biện minh cho vụ giết người. "Trong thâm tâm, tôi biết mẹ là người tốt, nhưng bà ấy bị lạc lối. Thả một người lạc lối vào xã hội có thể là một sai lầm nguy hiểm", Daniel nói.

Vụ án của Betty là chủ đề cho nhiều tác phẩm truyền hình và văn học như Until the Twelfth of Never: The Deadly Divorce of Dan and Betty Broderick (1993), Dirty John: The Betty Broderick Story (2020). Qua hai phần phim A Woman Scorned: The Betty Broderick Story và Her Final Fury: Betty Broderick, The Last Chapter (1992), nữ diễn viên Meredith Baxter nhận được đề cử giải Emmy cho vai diễn Betty.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, LA Times, CBS8)