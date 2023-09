Cơn giận bị phản bội của kẻ lụy tình

Trung QuốcBị người yêu nhiều lần phản bội, bòn rút tiền bạc nuôi tình nhân, Lưu Vân An tức giận sát hại cả nhà bạn gái.

Chiều 31/12/2011, hai người dân thôn Đồn Lý, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, đến nhà Trần Ái Cần rủ đánh bài. Gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy Cần trả lời, họ nhìn qua khe cửa thì thấy trong sân có vũng máu lớn.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai thi thể nằm trên sàn phòng khách, có nhiều vết thương ở đầu, ngực và lưng. Trong đó, thi thể nữ là Cần, 31 tuổi, thi thể nam là anh họ xa của cô tên là Phùng Hiện Vĩ, 40 tuổi. Ở phòng ngủ, con gái 10 tuổi và con trai 7 tuổi của Cần cũng bị sát hại trên giường. Con gái lớn đang đi học nội trú nên không có mặt.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: CCTV

Qua giám định sơ bộ, các nạn nhân đều tử vong vào rạng sáng 31/12. Hàng xóm cho biết Cần đã ly hôn vài năm trước, một mình nuôi ba con. Vĩ cũng sống tại thôn Đồn Lý nhưng không rõ lý do anh ta đến nhà em họ vào nửa đêm rạng sáng.

Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện vùng kín của Cần có hai vết thương gây ra sau khi tử vong. Từ điểm này, họ suy đoán rất có thể đây là án mạng vì tình.

Tìm hiểu về mối quan hệ của các nạn nhân, cảnh sát được biết vài ngày trước án mạng, Vĩ từng đánh nhau với một người đàn ông tên Lưu Vân An, 42 tuổi, quê tỉnh Hắc Long Giang. Kiểm tra camera giám sát tại các bến xe ở Hứa Xương, họ phát hiện An đi ra bến xe khách đường dài rời khỏi thành phố. Xác định anh ta là nghi phạm, cảnh sát bí mật truy vết, theo dõi.

Ba ngày sau vụ án, An bị bắt ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Anh ta thú nhận tội ác, cho biết gây thảm án vì hận thù. Theo lời khai, An từng có khoảng thời gian hạnh phúc với Cần, cho đến khi Vĩ xuất hiện.

Lưu Vân An bị áp giải đến hiện trường vụ án ngày 9/1/2012. Ảnh: CCTV

Do hoàn cảnh khó khăn, An bỏ học khi mới hết cấp một để làm ruộng phụ giúp gia đình. Thấy cuộc sống nghèo đói, An quyết định làm liều, kiếm tiền bất chính. Từ năm 2006 đến 2008, anh ta bị bỏ tù hai lần vì tội trộm cắp.

Tháng 2/2011, sau khi mãn hạn tù không lâu, An được bạn bè giới thiệu cho Cần, mẹ đơn thân đang nuôi ba con. Anh ta quý mến Cần ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng do dự không tiến tới vì hơn cô 10 tuổi, lại có quá khứ tù tội.

Tuy nhiên, Cần thường xuyên chủ động nhắn tin cho An, hai người gần như ngày nào cũng trò chuyện từ sáng đến đêm. Sau khi xác định quan hệ, An đưa Cần về quê Hắc Long Giang sống cùng, ba con của cô vẫn ở Hứa Xương học nội trú, nhờ anh họ xa là Phùng Hiện Vĩ giúp chăm sóc.

An cho biết luôn muốn kết hôn với Cần nên không tiếc cô điều gì, việc nhà cũng không để Cần phải động tay. Để có tiền đóng học phí cho các con của Cần, anh ta cho thuê hơn 20 mẫu đất ở quê với giá thấp, sau đó cố gắng làm thuê ở công trường. Thấy An dốc lòng vì Cần khi còn chưa chính thức kết hôn, em gái từng nhắc nhở anh ta cẩn thận gặp phải kẻ lừa đảo. Tuy nhiên An khẳng định hai người có tình cảm sâu sắc, dù bị lừa cũng coi như giúp đỡ ba đứa trẻ.

Bước ngoặt xảy đến khi Cần nói với An rằng nhận được điện thoại của giáo viên thông báo con gái lớn gây chuyện ở trường, yêu cầu phụ huynh quản lý sát sao hơn.

Thấy bạn gái buồn phiền, An suy tính đưa cả ba đứa trẻ đến sống cùng để mẹ con được gần nhau. Anh ta vay em gái 4.000 nhân dân tệ, đưa Cần về Hứa Xương. Tại đây, để cảm ơn Vĩ giúp chăm sóc bọn trẻ, An đề nghị mời anh họ ăn cơm. Nhưng chính bữa ăn này khiến An nhận ra Vĩ có những cử chỉ thân mật khác lạ, hay vỗ lưng, vai Cần, thấy cô đi vệ sinh cũng tìm cớ theo sau.

An hỏi Cần về mối quan hệ giữa hai người nhưng cô chỉ nhấn mạnh là anh em họ bình thường, không có gì khác.

Hôm sau, Cần mang theo ba con cùng An lên tàu đến Hắc Long Giang. Anh ta nhờ cậy quan hệ khắp nơi để nhập học cho ba đứa trẻ.

Một buổi tối, Cần nhận được điện thoại từ Vĩ, khi đó An cũng ở bên cạnh. Anh ta nghe thấy tiếng gào khóc của Vĩ nhưng không rõ nội dung trò chuyện giữa họ. Sau khi cúp máy, Cần ngồi bên giường lặng lẽ rơi nước mắt.

Sáng sớm hôm sau, Cần thú nhận có quan hệ tình cảm với Vĩ và đề nghị chia tay. Cô ta thương lượng: "Anh giúp em chăm sóc bọn trẻ, em sẽ đi Hứa Xương. Nếu em chọn anh thì sẽ quay lại và sống an ổn ở đây. Nếu em chọn anh ấy, tiền học của bọn trẻ em sẽ trả anh không thiếu một đồng". Vì yêu, An đồng ý.

Lưu Vân An kể lại câu chuyện dẫn đến án mạng trên truyền hình. Ảnh: CCTV

Một thời gian sau, An nghe tin Cần đang sống chung với Vĩ. Cô ta lén đón ba đứa trẻ đi mà không nói một lời. Với An, hành động này không khác gì muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người.

Nhưng một tháng sau, Cần lại gọi điện như không có gì xảy ra, bảo An gửi cho ít tiền để đóng học phí và thuê nhà. Khi bị chất vấn, cô ta nói chưa chia tay An mà do các con không quen với cuộc sống ở Hắc Long Giang, nếu An đến Hứa Xương thì họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Muốn níu kéo tình cảm, An mang 30.000 nhân dân tệ đến sống trong nhà trọ Cần tìm được. Để có sinh hoạt phí và học phí cho bọn trẻ, An đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào việc trồng nấm. Mọi công việc Cần đều không hề đỡ đần, suốt ngày chỉ đánh bài. An bực bội cãi vã với bạn gái.

Vài ngày sau, Cần gọi ba người đàn ông do Vĩ cầm đầu đến nhà, đe dọa đuổi An ra ngoài. Cô ta nói An chỉ là người đến trồng nấm cho mình khiến anh ta giận dữ bỏ đi. Khi bình tĩnh lại, An về nhà trọ thì phát hiện Vĩ và Cần đang ăn cơm. Để chọc tức An, Vĩ còn bảo Cần gọi mình là chồng trước mặt anh ta.

Trong cơn giận, An chạy vào bếp lấy dao đuổi chém khiến Vĩ sợ hãi bỏ chạy đến nhà bạn. Anh ta nói với Cần: "Cho cô 10 ngày, hoặc đưa con về Hắc Long Giang, hoặc trả lại 60.000 nhân dân tệ kèm tiền lãi".

Hôm sau, Cần gọi điện thuyết phục An về chung sống như xưa. Nhưng chỉ được một tuần, anh ta phát hiện bạn gái về rất muộn, nghi lén gặp Vĩ. Sau một trận cãi vã, Cần gọi 6-7 người đến lôi An ra khỏi nhà trọ.

Anh ta hỏi Cần: "Cô muốn tôi sống thế nào, giờ quê không về được nữa, ở đây lại bị cô đuổi". Cần bảo nếu An rời đi, không xuất hiện nữa thì sẽ bình an vô sự. Mất tất cả, An nảy ý đồ giết người để trả thù. Anh ta mua hai con dao, mai phục bên ngoài nhà trọ chờ thời cơ.

Khoảng 1h ngày 31/12/2011, An thấy nhà Cần vẫn sáng đèn nên trèo tường vào sân, đến gần cửa sổ nghe lén. Anh ta nghe thấy giọng của Vĩ: "Sắp đến Tết rồi, em gọi cho Lưu Vân An xem có cách nào moi được chút tiền từ hắn không?".

Nghe vậy, An giận dữ xông vào chém hai người trong phòng khách. Con trai 7 tuổi của Cần nghe tiếng động tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. An dẫn đứa nhỏ lên giường nằm với chị, định buông tha nhưng sợ chúng kêu cứu nên diệt khẩu.

Ngày 24/4/2013, An bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Bản án được thi hành vào 29/10/2014.

Tuệ Anh (Theo Toutiao, CCTV)