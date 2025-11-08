Một câu đố ngắn nhưng chứa đầy sự khéo léo, khiến người nghe phải bật cười và suy nghĩ thật lâu mới nhận ra điều thú vị ẩn sau.

Trong thế giới phong phú của câu đố dân gian Việt Nam, những câu hỏi tưởng chừng ngây ngô lại ẩn chứa sự thông minh, hóm hỉnh và sáng tạo đến bất ngờ. Câu đố "Con gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, ngồi vẫn nằm?" là minh chứng cho sự tài tình ấy.

Bằng cách dùng từ ngữ quen thuộc để mô tả một hiện tượng lạ, người ra đố khiến người nghe phải xoay chuyển góc nhìn, tìm ra cách hiểu mới của từng hành động "đi", "đứng", "ngồi". Chính sự mâu thuẫn logic bề ngoài lại là điểm nhấn khiến câu đố trở nên cuốn hút.

Nó không chỉ mang lại tiếng cười mà còn kích thích trí tưởng tượng, giúp ta thấy được sự giàu có và linh hoạt của tiếng Việt. Mỗi lần đọc lại, ta như được tham gia một trò chơi ngôn từ đầy dí dỏm, nơi cái "nằm" lại chính là chìa khóa của sự bất ngờ.

Mộc Trà