Cơn ghen của người đàn bà bị ruồng bỏ sau 16 năm ngoại tình

AnhKhông chấp nhận người tình kết hôn với cô gái khác, Lakhvir Singh âm thầm mua chất kịch độc, bỏ vào món cà ri định hại chết cả người tình và vị hôn thê của anh ta.

Trong phiên tuyên án vào 11/2/2010, thẩm phán Paul Worsley mô tả hành vi trả thù của Lakhvir Singh, 45 tuổi, là "lạnh lùng và tính toán", có kế hoạch rõ ràng trước khi ra tay chứ không phải hành động bộc phát của người đau khổ vì tình.

Lakhvir Singh, đã kết hôn và có ba con, ngoại tình với Lakhvinder Cheema trong thời gian chồng điều trị ung thư ở nước ngoài.

Cuộc tình ngang trái bắt đầu khi Cheema chuyển đến sống cùng gia đình ở Southall, Tây London, sau khi ly hôn. Chị gái của Cheema là chị dâu của chồng Singh.

Singh, vốn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân sắp đặt năm 20 tuổi, đã quyến rũ Cheema. Ngay cả khi Cheema mua nhà riêng và chuyển đi, những cuộc gặp gỡ bí mật của họ vẫn tiếp tục. Singh từng mang thai hai lần nhưng người tình đều bắt phá thai, vì sợ mối quan hệ vụng trộm bị phát hiện.

Suốt nhiều năm, ngày nào Singh cũng đến nhà Cheema dọn dẹp, nấu nướng và giặt giũ, tận tâm như người vợ hiền. Nhưng mối quan hệ của họ rạn nứt sau 16 năm gắn bó, khi Cheema được giới thiệu với cô gái kém 18 tuổi Gurjeet Choongh.

Tháng 11/2008, Cheema, 39 tuổi, quyết định chấm dứt với Singh để ổn định cuộc sống và có con. Anh ta đính hôn với Choongh, dự định làm đám cưới vào ngày Valentine 14/2/2009 dù mới quen biết vài tháng.

Singh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và bắt đầu có những hành vi quấy rối. Cô ta liên tục nhắn tin cho Cheema bày tỏ giận dữ, trách mắng, cố níu kéo tình cảm và thúc giục anh ta từ bỏ kế hoạch kết hôn. Singh thậm chí dọa đốt nhà tình cũ nếu phát hiện anh ta ở trên giường với vị hôn thê.

Lakhvinder Cheema (trái) và vị hôn thê Gurjeet Choongh. Ảnh: INS

Khi Cheema vẫn quyết định tiến tới cuộc hôn nhân mới, Singh không dừng lại ở những lời dọa nạt. Cô ta bay tới Ấn Độ và mang về aconite - loại độc cực mạnh có nguồn gốc từ Aconitum ferox, hay cây ô đầu, được mệnh danh "Nữ hoàng độc dược". Đây là chất cực độc chứa alkaloid gây rối loạn nhịp tim và ngừng hô hấp nhanh chóng, được sử dụng từ thời cổ đại nhưng cực kỳ hiếm trong các vụ án hiện đại.

Hai lần đầu độc người tình

Tháng 12/2008, Cheema bất ngờ phải nhập viện sau khi ăn đồ ăn do Singh chuẩn bị. Các triệu chứng bao gồm nôn ói và đau đớn, nhưng lúc đó các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân chính xác. Singh đi cùng và túc trực bên giường bệnh của Cheema mỗi ngày. Chính tại đó, Choongh nhận ra họ có quan hệ khác thường và đã cảnh cáo Singh.

Cheema hồi phục sau một tuần điều trị nên vụ việc được bỏ qua. Điều tra viên sau này tin rằng đây có thể là lần đầu tiên Singh sử dụng chất độc trong âm mưu sát hại Cheema, như một "thử nghiệm" trước khi thực hiện kế hoạch lớn hơn.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào dịp Giáng sinh khi Singh phát hiện Cheema sẽ cử hành hôn lễ như dự định. Choongh nói: "Tôi biết cô ta ghen tị với mối quan hệ của tôi và Cheema. Tôi bảo cô ta đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa, hãy quên mọi chuyện trong quá khứ đi. Nhưng cô ta nói 'Tôi không thể quên những cảm xúc mà tôi đã có'". Khi ngày cưới đến gần, đôi bên vẫn tranh cãi không dứt.

Sáng 27/1/2009, Singh lẻn vào nhà tình cũ ở Feltham, Tây London, nơi Cheema chung sống với vị hôn thê. Cô ta lấy hộp chứa cà ri còn thừa từ bữa trước trong tủ lạnh, rắc bột aconite vào, trộn đều rồi đặt lại như cũ. Singh suy đoán Cheema và Choongh sẽ ăn món này vào tối đó.

Hộp cà ri trong tủ lạnh. Ảnh: Ealing Times

Bữa tối đó, cặp đôi vừa ăn vừa bàn bạc về đám cưới dự kiến diễn ra chỉ vài tuần sau. Cheema ăn phần lớn hộp cà ri tẩm độc, còn Choongh chỉ ăn một ít. Không lâu sau, Cheema bắt đầu có các triệu chứng nghiêm trọng: nôn ói, mặt tê cứng, tay chân mất cảm giác, mờ mắt và khó thở. Choongh cũng xuất hiện triệu chứng tương tự nhưng nhẹ hơn.

Dẫu đang choáng váng, Cheema vẫn bình tĩnh gọi dịch vụ khẩn cấp vào hơn 20h. Khi trao đổi với điều phối viên, Cheema khẳng định bạn gái cũ đã bỏ độc vào đồ ăn của mình.

Cặp đôi được người thân đưa tới bệnh viện West Middlesex cấp cứu. Dù được chăm sóc tích cực, Cheema tử vong trong chưa đầy một giờ sau khi nhập viện, do độc tố gây suy hô hấp và tổn thương nội tạng. Choongh may mắn hơn, hôn mê hai ngày và bình phục hoàn toàn sau khi điều trị.

Trả thù 'lạnh lùng và tính toán'

Dựa trên tiết lộ của Cheema, cảnh sát điều tra Singh. Khi khám xét đồ đạc của cô ta, họ tìm thấy hai gói bột aconite trong áo khoác và túi xách, giống hệt chất được tìm thấy trong món cà ri gây chết người. Singh ban đầu chối tội, khai rằng bột này là thảo dược chữa bệnh ngoài da.

Sau khi bị bắt, Singh tỏ ra bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc.

Lakhvir Singh bị gọi là "Kẻ sát nhân cà ri". Ảnh: PA

Tại phiên xét xử diễn ra vào đầu 2010, Singh cố đổ lỗi cho anh rể nhưng các nhân chứng xác nhận nhìn thấy cô ta vào nhà Cheema và lấy cà ri ra khỏi tủ lạnh trong ngày xảy ra vụ việc. Singh cũng bị cáo buộc từng cố đầu độc Cheema vào tháng 12/2008, nhưng tòa án đã hủy bỏ cáo buộc này do không đủ bằng chứng.

Singh bị kết tội giết người đối với Cheema và gây thương tích nghiêm trọng đối với Choongh. Cô ta nhận án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 23 năm.

Vụ án này thu hút sự chú ý không chỉ vì động cơ ghen tuông, mà còn vì thủ đoạn đặc biệt tàn bạo là sử dụng một loại độc hiếm, khiến nạn nhân đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo tới giây phút cuối cùng. Aconite - chất độc Singh sử dụng - là một trong những loại độc mạnh nhất thế giới, đây là vụ đầu tiên ở Anh sử dụng chất này trong án giết người kể từ năm 1882. Cách giết người qua món ăn quen thuộc trong gia đình khiến vụ án càng gây sốc và thu hút truyền thông.

Tuệ Anh (theo Independent, Guardian, BBC)