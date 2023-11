Con gái Xuân Lan diễn loạt show thời trang

Sự kiện do Xuân Lan tổ chức, quy tụ nhiều nhà thiết kế, thương hiệu trong nước, do 400 mẫu nhí trình diễn. Bé Thỏ trúng năm trong tổng 12 show diễn. Xuân Lan cho biết không phải chương trình do cô tổ chức nên con gái được ưu tiên bước lên sàn runway mà tất cả mẫu nhí đều trải qua vòng casting, do các nhà thiết kế tự chọn.