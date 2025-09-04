Con gái tỷ phú Elon Musk: 'Tôi không muốn làm người giàu'

MỹLà con gái tỷ phú Elon Musk, nhưng Vivian Wilson, 21 tuổi, vẫn phải lo tiền ăn, tiền thuê nhà và tìm cách sống bình thường trong khi quan hệ với cha ngày càng căng thẳng.

Một buổi tối cuối năm 2024 trong quán hải sản nhỏ tại California, Vivian nhăn mặt nhìn đĩa hàu trước mặt. "Chúng có mùi tanh như nước biển, làm sao ăn được chứ?", cô vừa nói vừa nhấp vội một ngụm cocktail. Cô gái thú nhận lâu rồi chưa ăn một bữa tối "đắt tiền" như vậy.

Tiết lộ của Vivian cho thấy cuộc sống của cô khác xa so với những gì người ta hình dung về con gái tỷ phú Elon Musk.

Bố mẹ ly hôn khi Vivian mới 4 tuổi. Cô bé Vivian được đi học tại trường Mirman ở Bel Air rồi chuyển sang Ad Astra, ngôi trường mà Musk lập riêng cho con cái và nhân viên SpaceX. Ở đây không có điểm số, tập trung vào các môn khoa học và công nghệ. Những năm đầu, bốn anh chị em nhà Musk chiếm gần một nửa số học sinh.

Lên trung học, Vivian được chuyển đến Crossroads ở Santa Monica, học với con của những ngôi sao hạng A. "Nhưng tôi không được yêu thích, cũng không nói chuyện với ai", cô kể.

Năm 16 tuổi, cô công khai chuyển giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tự nhận diện bản thân. Một năm sau, Vivian nộp đơn xin đổi tên và giới tính, lấy họ mẹ thay vì họ Musk. Trong đơn gửi tòa, cô viết muốn chấm dứt mọi liên hệ với cha ruột.

Ban đầu Musk tuyên bố ủng hộ quyền riêng tư của con. Năm 2024, ông Musk công khai chỉ trích hệ tư tưởng mà ông tin rằng đã ảnh hưởng tiêu cực đến con mình, gọi đó là "virus thức tỉnh".

"Virus thức tỉnh bao gồm việc chia sẻ bản sắc chính trị lệch lạc, khuếch đại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và giới tính. Nó khiến con người ghét xã hội và ghét chính bản thân mình", Elon Musk nói.

Mối quan hệ cha con vốn căng thẳng càng thêm xa cách. Vivian nói cha là người dễ nổi nóng, vô tâm và tự luyến.

Con gái Vivian của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Cruz Valdez

Vivian khẳng định không được hưởng thừa kế. "Tôi đâu có hàng trăm nghìn USD để tiêu xài. Tôi chỉ đủ tiền ăn, có chỗ ở, bạn bè và một khoản thu nhập nho nhỏ", cô nói. Với cô đó là may mắn so với nhiều người cùng tuổi ở Los Angeles.

Hiện Vivian sống cùng bạn bè, tự lo tài chính, đôi khi lo lắng về học phí, tiền thuê nhà và những chi tiêu thường nhật. "Tôi không có ham muốn trở nên giàu. Tôi chỉ muốn một cuộc sống ổn định và bình thường", cô nói.

Câu chuyện gia đình khiến Vivian trở thành mục tiêu công kích của các nhóm trên mạng xã hội. Cô nhiều lần bị chế giễu, kỳ thị giới tính.

"Rất nhiều người bóp méo lời tôi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua nó", cô chia sẻ.

Giữa làn sóng chỉ trích, cô cũng nhận được ủng hộ. Vivian xuất hiện trong một số chiến dịch thời trang, lên trang bìa tạp chí tuổi teen và thử sức với nghệ thuật. Dù vậy, cô thừa nhận đấu tranh rất nhiều để được xem là người bình thường.

"Tôi muốn mọi người biết đến tôi vì một điều gì đó khác, không chỉ bởi cha tôi", Vivian nói.

Nhật Minh (Theo The Cut, Metro)