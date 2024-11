Harper, 12 tuổi, trao giải Doanh nhân của năm cho mẹ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham, hôm 5/11.

Theo Daily Mail, hai mẹ con Victoria, 50 tuổi, dự lễ trao giải Phụ nữ của năm (Women of the Year) do tạp chí Harper's Bazaar tổ chức tại khách sạn Claridge, London. Nhà thiết kế nhận giải thưởng Entrepreneur of the Year (Doanh nhân của năm) tôn vinh "sự đổi mới và cống hiến của cô cho ngành thời trang Anh và thế giới".

Khi nhận giải thưởng từ con gái, cô phát biểu: "Mẹ rất tự hào về con. Mẹ biết con có thể sợ hãi khi đứng trên sân khấu trong một căn phòng đầy ắp người, nhưng con vẫn giữ được sự điềm tĩnh và duyên dáng".

Con gái trao giải cho Victoria Beckham Victoria Beckham ôm con gái sau khi nhận giải thưởng. Video: Instagram Mayajama

Trên Harper's Bazaar ngày 5/11, Victoria Beckham trò chuyện về sự nghiệp kinh doanh, quan điểm sống hiện tại. Theo nhà thiết kế, từ khi thành lập hãng thời trang mang tên mình vào năm 2008, doanh nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, từng phải tái cấu trúc nhưng vẫn gặt hái thành công. Năm 2023, doanh thu của thương hiệu tăng 52% so với năm trước, thu về 89 triệu bảng. Theo Guardian, doanh số này giúp công ty cắt giảm khoản lỗ của năm 2022 từ 900.000 bảng xuống còn 200.000 bảng.

Cô nói với tạp chí: "Cuối cùng, tôi có thể tự hào khi doanh nghiệp đạt được lợi nhuận bởi thời trang không phải một ngành công nghiệp dễ dàng và ngày càng khó hơn".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Victoria nhận xét bản thân không còn quá quan tâm cách dư luận nghĩ về mình, muốn có cuộc sống kín đáo. "Tôi từng để ý lời người khác bàn tán trong thời gian dài. Tôi đã sống như vậy khi còn trẻ nhưng giờ quá bận rộn, có vô số thứ để làm và con cái để lo. Tôi nhớ mình không còn bận tâm nhiều thứ khi thức dậy ở tuổi 50", cô cho biết.

Victoria Beckham (giữa) chụp hình cùng con gái và nhà tạo mẫu tóc Ken Paves tại sự kiện. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò ca sĩ ban nhạc Spice Girls. Sau khi rời nhóm, Victoria vẫn tiếp tục ca hát, ra mắt album solo vào năm 2001. Cô làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô trở thành nhà thiết kế thời trang, thành lập thương hiệu mang tên mình, sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa.

Cô cưới cầu thủ David Beckham năm 1999 tại Ireland, có bốn con. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau.

Harper Beckham sinh năm 2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham. Từ nhỏ, cô bé cùng bố mẹ dự nhiều sự kiện lớn. Harper chưa có tài khoản mạng xã hội do bố mẹ không cho phép. Theo Vogue, cả hai lo ngại con gái có thể bị body shaming (miệt thị ngoại hình) trên Internet, ảnh hưởng xấu đến tâm lý lúc trưởng thành.

Trên Instagram Story tháng 10, Victoria cho biết Harper Beckham có ước mơ nối nghiệp mẹ. Cô đăng ảnh con gái ghi điều ước muốn thành lập thương hiệu cá nhân khi trưởng thành.

Phương Thảo (theo Daily Mail, Harper's Bazaar)